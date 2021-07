Iveta Vítová porodila chlapečka, Suchoň tvrdí, že kvůli tomu musel odejít z Novy

Moderátorka hlavních zpráv na Nově Iveta Vítová se stala podruhé maminkou. Chlapeček dostal krásné staročeské jméno Matěj. Krátce před Vítovou přivítal na svět svého prvního potomka také její bývalý kolega Petr Suchoň. Ten si myslí, že před časem dostal v televizi vyhazov právě kvůli tomu, že Iveta odešla na mateřskou dovolenou.

„Ráda bych vám někoho představila," napsala Vítová ke snímku novorozeného syna Matěje. Bývalá misska vždycky tvrdila, že další dítě by chtěla, až dcera Anetka trochu povyroste. Nakonec si moderátorka počkala osm let. „Původně jsem plánovala mít děti hned po sobě, se mi to trochu rozleželo," uvedl Iveta s úsměvem pro deník Blesk.

Doufám, že se brzo vrátím

I když Vítová odešla na mateřsku dovolenou, počítá s tím, že by se po pár měsících mohla znovu posadit do moderátorského křesla. „Těším se, že se brzy aspoň částečně vrátím, protože mi tahle práce a hodně nováckých lidí určitě budou chybět!" řekla Blesku Iveta, která má svoji pozici v televizi jistou. To bohužel ale neplatí pro jejího kolegu Petra Suchoně, který nedávno na Nově musel skončit.

„Bylo to nečekané pro všechny, včetně Petra. Nebyly tam žádné náznaky toho, že by se to mělo stát. Z odchodu Petra jsme byli všichni překvapení," řekla pro Super Vítová, která se stala známou díky soutěži krásy. Moderátorka zároveň přiznala, že vůbec netuší, proč se televize k takovému kroku rozhodla.

Je pravda, že před časem se Petrovi nepovedl živý vstup s odborníkem, do kterého se až nepřiměřeně obul. Možná, že i tenhle přešlap přispěl k jeho konci. „Televize se z nějakého důvodu takhle rozhodla, to je otázka na ně. Já jsem se v podstatě neloučila dopředu, už to bylo v termínu mé mateřské," dodala pro super.cz sympatická blondýnka.

Petr má znovu důvod k radosti

Samotný moderátor si tehdy myslel, že překvapivý vyhazov po devíti letech na Nově souvisel právě s těhotenstvím jeho kolegyně. „Bylo to poprvé, co jsem dostal výpověď. Nikdy se mi to ještě nestalo, a to jsem zvyklý od svých osmnácti let pracovat. Iveta prožívá nejkrásnější období života a stane se maminkou. A protože odchází na mateřskou, padla volba i na mne," řekl pro deník Blesk Suchoň. Jak se ale brzy ukázalo, z ukončení smlouvy si dlouho hlavu dělat nemusel.

Krátce poté se zprávař totiž pochlubil, že s manželkou a bývalou tenistkou Klárou Koukalovou očekávají prvního syna. Ten se narodil před pár dny a Petr tak má znovu velký důvod k radosti. „Náš syn Sebastian," napsali hrdí rodiče na sociání síti a přidali několik všeříkajících srdíček. Pod snímkem se hned objevila nadšená gratulace právě od Vítové. „Gratuluju a hodně zdravíčka prackovi," napsala Iveta. Je proto vidět, že si bývalí kolegové dobře rozuměli a jsou pořád v kontaktu.

Iveta Vítová porodila syna Matěje.