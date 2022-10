Iveta Vítová o rozvodu a nevěře: Mělo se to stát dřív, jsem za to ráda

Zdroj: Profimedia

Iveta Vítová, za svobodna Lutovská, se poprvé od oznámení rozchodu s manželem ukázala ve společnosti. Dvojnásobná maminka se vyjádřila k probíhajícímu rozvodu a s úlevou přiznala, že se k odchodu od otce svých dětí měla odhodlat už dávno.

Iveta Vítová se svým manželem Jaroslavem Vítem patřili mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu, o to více jejich rozchod veřejnost překvapil.

Na podnikatele navíc praskla nevěra, za rozpadem vztahu totiž stojí jiná žena. Ženatého Víta svedla Dominika Kratinová, která je dcerou slavného herce Vladimíra Kratiny.

Vítová byla zprvu z rozpadu manželství zdrcená, s odstupem času je ale prý nakonec ráda, že se její muž takto vybarvil.

Na děti zůstala sama

Iveta Vítová se od rozchodu poprvé objevila na společenské akci a rovnou zasedla v porotcovském křesle na galavečeru Dívka roku 2022.

Tam se moderátorka a modelka rozpovídala o tom, jak vnímá manželovu nevěru a fakt, že zůstala na výchovu dvou dětí sama.

"Když to tak vezmu zpětně, tak na tom rozchodu není nic špatného. Je dobře, že mě to vlastně potkalo, a možná se to mělo stát dřív, ale to už je teď jedno. Jsou věci, který jsou daný a který se prostě dějou, a já jsem za to vlastně ráda. Jen je to teď trošku složitější období, než si to všechno jako sedne, než najdeme nějakou společnou řeč a tak," svěřila se webu Extra.

Manželství Vítových trvalo celkem jedenáct let a během něj porodila Iveta devítiletou Anetku a ročního Matěje.