Iveta Vítová našla lásku, přesto stále trpí: S manželem se chystá k soudu

Iveta Vítová má za sebou náročné životní období. Minulý rok se jí rozpadlo manželství s otcem jejich dvou dětí Jaroslavem Vítem a ačkoliv jí po bolestivém rozchodu vstoupil do cesty nový muž, stále ještě nemá vyřešený rozvod. Moderátorka se s podnikatelem chystá v květnu k soudu a zatím to vypadá, že prvním stáním jejich rozvodová bitka rozhodně neskončí.

Iveta Vítová v květnu oslaví čtyřicáté narozeniny, letos ji ale čeká nemilý dáreček v podobě soudu s Jaroslavem Vítem. Pro moderátorku je to velice stresující, jelikož je s bývalým manželem na nože, a tak je jisté, že nepůjde o přátelskou dohodu a rozvodová bitka se může ještě pořádně přiostřit.

"Kdybychom byli schopní se domluvit, tak už by vše bylo vyřešené. Čím dál častěji zjišťuji, že vůbec nevím, s kým jsem ty roky žila. Vím, že to bude nepříjemné a bolestivé, ale cítím se silná a jdu do toho," svěřila se dvojnásobná maminka webu ahaonline.cz.

Důvodem rozpadu manželství po jedenácti letech byla Vítova milenka Dominika Kratinová, dcera herce Vladimíra Kratiny, která se též aktuálně rozvádí. Jelikož jsou vztahy exmanželů na bodu mrazu, Vítová se obává, že se jejich konflikty potáhnou.

Do televize se nevrátím

"Věcí, na čem to vázne, je tam hodně, už je to víc než rok a první stání máme v květnu. Moc bych si přála, aby vše už bylo za námi, ale nevidím to na rychlý konec," přiznala Iveta Vítová s tím, že už se z nejhoršího oklepala a začala dokonce konečně nabírat na váze.

"S radostí přiznávám, že přibírám a jsem zpět na své váze. Mám vedle sebe člověka, který mi pomáhá a je mi velkou psychickou oporou. Nechci mluvit o vztahu, ale je to blízké přátelství," pochlubila se výše zmíněnému webu.

Nový přítel Vítové je vdovec, který se stará o dva potomky a se známou moderátorkou se setkal díky tomu, že jeho devítiletý syn Vojtěch chodí s dcerou hvězdy TV Nova do jedné třídy. "S přítelem neplánuji nějakou budoucnost. Nehodlám se nikam stěhovat ani se vdávat a ani svým dětem pořizovat sourozence. Jsme spolu, protože je nám takhle fajn, a to je vše," dodala Vítová, která kromě starostí s rozvodem řeší také práci. Původně se totiž plánovala vrátit po porodu syna na svůj post do Hlavních zpráv, s rozpadem manželství ale nemohla včas nastoupit a vypadá to, že s ní nyní už vedení televize nepočítá.

"Do večerního zpravodajství se už asi nevrátím. Abych odcházela do práce, když dcera přichází ze školy, je nemožné. Chtěla bych se časem domluvit na zkráceném úvazku v jiné relaci," sdělila Vítová. Zprávy přitom uváděla od roku 2012, před dvěma lety ale odešla na mateřskou, jelikož se jí narodil syn Matěj. V té době ale ještě netušila, že se brzy stane svobodnou matkou. Nezbývá než Ivetě popřát mnoho štěstí a doufejme, že rozvod proběhne co nejdříve a v klidu.

Iveta Vítová zůstala na dvě děti sama, poslední měsíce jí ale dělá společnost tajemný vdovec