Iveta Vítová po odchodu manžela pracovat nebude, bylo by jí to líto kvůli dětem

Iveta Vítová se měla v létě vrátit na televizní obrazovky, kvůli náhlému rozvodu ale dvojnásobná maminka kompletně překopala své plány. Jelikož skončila na výchovu dětí sama, musí si moderátorka nedobrovolně prodloužit mateřskou dovolenou a odložit návrat do hlavních zpráv na TV Nova.

Iveta Vítová před rokem porodila syna Matěje a letos v červenci se měla vrátit ke své práci moderátorky. Místo toho si ale kráska bude muset prodloužit mateřskou dovolenou.

Důvodem je náhlý rozvod, který přišel nečekaně ze strany Jaroslava Víta. Movitý podnikatel si krátce po narození druhého společného dítěte s Ivetou údajně našel milenku a rodinu opustil.

"Mám mateřskou na rok, za dva měsíce mi končí a bude se to řešit. Věřím, že mi na Nově vyjdou vstříc a o rok si to prodloužím. Teď není vůbec reálné se do televize vrátit. S Matýskem to teď nejde," prozradila Iveta Vítová super.cz s tím, že nechce, aby její děti vychovávala chůva.

Nechci, aby moje dítě vychovával někdo cizí

Iveta Vítová se již od manžela i s dětmi odstěhovala a tudíž je na vše sama. "Když se vrátím do práce, musela bych řešit chůvu. Přála jsem si druhé dítě, abych si ho užila, vypiplala si ho. Bylo by mi to líto. Nechci, aby moje dítě vychovával někdo cizí. Navíc bych vydělané peníze dala chůvě. A to by postrádalo smysl," vysvětlila dvojnásobná maminka zmíněnému webu.

Vítová aktuálně žije z našetřených peněz a částečně se živí jako influencerka.

"Zatím mám mateřskou, úspory a uvidíme, jak to bude dál. Díky Instagramu mám spolupráce na věci, které používám. Ale neberu vše, neberu všechno za každou cenu," dodala.

Vítová si bez manžela nemůže dovolit vrátit se ke své práci