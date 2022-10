Transfobní J. K Rowling? Autorka Harryho Pottera naštvala lid už několikrát

Zdroj: Profimedia

Ještě před pár lety patřila spisovatelka J. K. Rowling k nejobdivovanějším lidem planety. Pak ale stačilo, aby autorka předlohy k sérii filmů s Harrym Potterem několikrát vzala do ruky telefon, a známé osobnosti se k ní začaly obracet zády. Kritiku sklidila hlavně za příspěvky, které budily podezření, že je spisovatelka transfobní.

Na světě je pravděpodobně jen velmi malé množství lidí, kteří by nikdy neslyšeli o známé autorce J. K. Rowling, která napsala všechny knihy o dospívajícím čarodějovi Harrym Potterovi. Donedávna všemi milovaná spisovatelka si ovšem kvůli svým výrokům u spousty slavných osobností zavřela dveře. Někteří fanoušci známé ságy jí dokonce nemohou přijít ani na jméno.

Prý šlo jen o omyl

Vůbec poprvé na sebe J. K. Rowling strhla nechtěnou pozornost v březnu 2018. Tehdy totiž podle magazínu Marie Claire dala „To se mi líbí” na sociální síti Twitter příspěvku, ve kterém jeden z uživatelů sítě napsal, že „trans ženy jsou muži v šatech”. Mnohé redakce po celém světě si jejího chování všimli a na spisovatelce nenechali nit suchou. Rowling se následně snažila z celé situace vybruslit tím, že zkrátka jen držela telefon v ruce a zmíněný tweet označila srdíčkem jen omylem. Tomu by se možná dalo i věřit, kdyby se ovšem na adresu trans lidí neblaze nevyjadřovala i později.

Lidé, kteří menstruují

Kdo věřil tomu, že šlo skutečně jen o nehodu, tomu se naděje rozplynuly v roce 2020. To Rowling na sociální síti reagovala na článek, který podle titulku hovořil o „lidech, kteří menstruují”. „Jsem si jistá, že jsme pro takové lidi měli slovo. Poraďte. Wumben? Wimpund? Woomud?” napsala Rowling a snažila se přitom odkázat na anglické slovo „women”, tedy ženy.

Spousta lidí byla jejím vyjádřením pohoršena a věřila, že jde o útok na trans komunitu. A mezi nimi se objevila i řada známých osobností. Nechyběli mezi nimi ani sám představitel Harryho Pottera, Daniel Radcliffe, anebo Emma Watson, která v série filmů ztvárnila Hermionu.

Naposledy se pak spisovatelce povedlo naštvat LGBTQ komunitu ve chvíli, kdy zkritizovala britské divadlo Globe za to, že uvádí hru o Johance z Arku, která je nebinární. Tedy její pohlaví není výlučně ženské ani mužské. Za autorku Harryho Pottera se nyní postavilo i několik ochránců ženských práv a také historiků. „Johanka z Arku byla žena. V první fázi svého života vařila, uklízela a starala se o zvířata. Když ji bylo 10 let, měla vizi, že musí bojovat za Francii. Aby se ale dostala mezi válečníky, vzala na sebe podobu muže,” uvedla podle Daily Mail Heather Binning z Women’s Rights Network s tím, že se v divadle snaží přepisovat dějiny. Podle vedení divadla by ale s nebinární Johankou souhlasil i William Shakespeare.