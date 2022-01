Rowlingová terčem další kritiky: Její skřeti jsou prý karikaturou Židů

Zdroj: Profimedia

Světově proslulá hvězda J. K. Rowling poslední dobou neustále sklízí za něco kritiku. Nejprve spisovatelku napadla komunita transgender osob a nyní se na autorku Harryho Pottera zaměřili v izraelských novinách kvůli údajnému antisemitismu. Skřeti v Gringottově bance prý připomínají karikaturu Žida.

J. K. Rowling rozvířila vody už minulý rok svým výrokem, který prý urážel transgender komunitu.

"Pokud neexistuje pohlaví, neexistuje ani přitažlivost mezi stejnými pohlavími. Pokud neexistuje pohlaví, tak je popírána každodenní realita žen. Znám trans osoby a mám je ráda, ale kdyby neexistovalo pohlaví, mnoho lidí by tím přišlo o schopnost smysluplně diskutovat o svých životech. Říkat pravdu není nenávist," napsala spisovatelka na svůj Twitter.

"Respektuji právo všech trans osob žít takovým způsobem, jaký jim připadá autentický a pohodlný," dodala s tím, že by protestovala, pokud by byli lidé na základě své identity diskriminováni. Toto prohlášení pobouřilo nejen americkou veřejnost, ale i hlavní filmové postavy oblíbené ságy. Několik herců, včetně Daniela Radcliffa, se od prohlášení Rowlingové distancovalo a kvůli svým nekorektním názorům byla autorka románů dokonce vynechána v novém dokumentu o Harry Potterovi po dvaceti letech.

Karikatura Žida

Narážku na J. K. Rowling si neodpustil Jon Stewart, který se ve své talkshow pozastavil nad podobou skřetů z Gringottovy banky.

"Jednoznačná karikatura Žida z antisemitské literatury," cituje moderátora deník The Times of Israel. "Divím se, že se neozývá širší pokřik kvůli zobrazení postav se zakřiveným nosem, které řídí banky v kouzelnickém světě. Byla to jedna z věcí, kde jsem to viděl na obrazovce a čekal jsem reakce diváků jako sakra, ona do toho kouzelnického světa naházela Židy, aby řídili tu zas*anou podzemní banku, ale nikdo se kupodivu neozýval," divil se Stewart.

Podle něj je dokonce zobrazení skřetů jako Židů srovnatelné s nechvalně známým antisemitským traktátem Protokoly sionských mudrců, jenž sloužil jako záminka nenávisti k Židům na začátku 20. století.

Mé výroky jsou nadsázka, říká Steward

Na Jona Stewarda se samozřejmě vrhli fanoušci Harryho Pottera, kteří jeho odsouzení spisovatelky za "židovské skřety" považují za absurdní.

Stewart se pak na svých sociálních sítích hájil, že své výroky myslel pouze jako nadsázku a přiznal, že je velikým fanouškem filmové ságy a nic by na ní neměnil.

Paradoxem je, že J. K. Rowling se v minulosti několikrát postavila za práva Židů. "Je čas, aby se antisemitismu postavili i Nežidé," vyjádřila autorka slavných knih na Twitteru v roce 2018 svou solidaritu s britskými Židy.

