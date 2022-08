Syn slavných rodičů: Jáchym Kraus má partnerku z Indonésie, Chýlková jí nerozumí

Zdroj: Profimedia

Jistě si ho pamatujete jako malého rošťáka ze seriálu Gympl, ale tomu už je dávno konec. Mladý a talentovaný herec Jáchym Kraus dnes slaví 24. narozeniny a slavní rodiče si museli zvyknout, že už je z něj dospělý muž. Dokonce si našel přítelkyni a ne ledajakou.

Zlobivému Patrikovi ze seriálu Gympl už dávno odzvonilo a z Jáchyma Krause je pořádný fešák. Aby také ne, když má za maminku pohlednou herečku Ivanu Chýlkovou. Talent jistě zase podědil po tatínkovi Janu Krausovi. Ale i po něm má nějaký ten typický rys, kterým jsou plná a velká ústa, či poměrně dlouhý nos. Po Ivaně zase velké oči.

Inspiraci ve vzhledu jistě hledá i u starších bratrů Davida a Adama, kteří nosí delší vlasy a rozcuch. Tomuto trendu podlehl i Jáchym. A nejspíš udělal dobře, protože okouzlil exotickou krásku, kvůli které dokonce opustil teplo rodinného krbu.

Jáchym opustil rodné hnízdo a prchnul za hranice

A ne, že by se odstěhoval do jiné čtvrti, či města, ale on se přesunul rovnou na jiný kontinent, z čehož jsou jeho herečtí rodiče samozřejmě smutní. Kor teď, kdy je cestování po světě složité a kdo ví, co další vlna pandemie přinese.

Naposledy se měl s rodiči setkat v Asii, což jeho otec vtipně okomentoval ve vysílání na Frekvenci 1.

„On to vyřizoval, zdá se, že by taky rád viděl rodiče. Má to přímou souvislost i s existenčními starostmi. Je dobré občas rodiče pozdravit. Zejména před platbami a podobně,“ smál se úspěšný herec a moderátor.

S novou přítelkyní si rodiče moc nepokecají, neumí totiž anglicky

„Jáchym chodí s Diankou, která je napůl Češka, napůl Indonésanka, ale do čtrnácti vyrůstala v Indonésii," prozradila pro magazín Moje psychologie Ivana Chýlková s tím, že kráska mluví hlavně anglicky.

„Chtěla jsem se naučit anglicky, což se nepodařilo. Šla jsem do toho srdnatě a odhodlaně, ale angličtina je bohužel jazyk, se kterým bojuju spoustu let a jsem na něj už v podstatě alergická," přiznala Ivana.