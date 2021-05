Milovník slavných žen Jack Nicholson: Postelí mu jich prošly stovky

Jack Nicholson je známý nejen jako excelentní herec, ale také jako svůdník. Říká se, že jeho postelí prošly stovky žen a mnoho z nich byla dost slavných. Nicholson si každou svou milenku hýčkal a byl k ní pozorný, jako by byla jedna a jediná. žádné z nich ale věrnost neslíbil

Malý Jack se narodil před válkou roku 1937 v New Jersey. Od puberty se chtěl stát hercem, proto se už v sedmnácti odstěhoval do Kalifornie, kde si začal plnit svůj sen. Po počátečních neúspěších se dostal do povědomí diváků díky kultovnímu filmu Bezstarostná jízda, která mu přinesla i nominaci na Oscara.

Snaha o psaní scénářů i režii

Další filmové hity, které stojí za zmínky, jsou rozhodne filmy jako Čínská čtvrť nebo Formanův Přelet nad kukaččím hnízdem či Lepší už to nebude. Kromě rolí ještě Nicholson psal scénáře a snažil se režírovat.

Jack Nicholson patří mezi muže, kterým šarm a charisma nechybí ani ve stáří. Navíc v nejlepším věku neztrácel čas a přítomnost krásných žen si užíval rád a často, postelí mu jich prý prošlo přes dva a pů tisíce. Nikdy se netajil tím, že má velmi rád sex a mnoho jeho milenek protvrdilo, že k tomu musel být dost perverzní. Možná právě proto je to takový čipera doteď.

Tisíce milenek v posteli

Sice Jack žádné ze svých milenek neslíbil věrnost, ke každé se choval jako opravdový gentleman. Nakonec podlehl kouzlu herečky Sandry Knight a vzal si ji. Ta s ním ale kvůli častým záletům nevydžela. Přesně, jak se dalo předpokládat.

Mezi další slavné ženy, které skončily v náručí slavného herce, patří třeba také britská topmodelka Naomi Campbell nebo anglická supermodelka Kate Moss. Za zmínku stojí i herečka se zálibou v plastikách Anjelica Huston.

