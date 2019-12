Nová láska Jágra a Hantuchové: Cimický radí hokejistovi extrémní opatrnost!

Jaromír Jágr se konečně nechal nachytat s dívkou, která by mohla zaplnit díru v jeho srdci. Po rozchodu s Veronikou Kopřivovou ho nachytali fotografové na rande s tenistkou Danielou Hantuchovou. Psychiatr Cimický exkluzivně pro Šíp prozradil, na co by si hokejista měl u nové partnerky dát pozor.