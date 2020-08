Jágr se za svoji novou přítelkyni nestydí: Pochlubit se s ní přišel do davu lidí

V době, kdy začínala chodit s Jágrem, jí bylo jen dvacet let. „Já jsem v té době byla nepolíbená šoubyznysem, mladá. Tlak to byl velký. Jí je tuším 26 let, takže je zkušenější než já v té době. Věřím tomu, že si poradí,“ myslí si Inna o jeho nové lásce.

„Hlavní je, aby jim to klapalo, rozuměli si, aby to fungovalo,“ přeje jim. „Byla jsem strašně mladá. V podstatě jsem v tom vztahu dospívala a poznávala život po boku hokejisty. Dnes bych už do takového vztahu nešla. Trápila jsem se, chyběla mi seberealizace. Žila jsem život toho druhého,“ popsala jejich vztah před pár lety v show Blesku Markéta dráždí celebrity.