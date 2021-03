Vztah s Jaromírem Jágrem ji zaměstnává na sto procent. Branišová sekla s prací

Našel Jaromír Jágr tu pravou? Je to dost možné. Už několik měsíců září po boku modelky Dominiky Branišové. Ta se nyní rozhodla, že výhod vztahu se slavným hokejistou využije a nafotila kampaň s kadeřníkem Tomášem Arsovem.

Před objektivem se tak ocitla po dvou letech. Modelingu totiž na nějaký čas zanechala. Během pandemie navíc tolik příležitostí k práci nebylo.

„Bylo to pro mě focení po dlouhé době. V posledních dvou letech jsem se modelingu nevěnovala a měla jsem regulérní práci, takže na to nebyl čas. A minulý rok práce ani moc nebylo, takže nebyla příležitost. Ale jsem za to ráda, protože to bylo fajn,“ řekla pro super.cz Branišová.

Před dvěma lety změnila povolání a stala se managerkou jednoho klubu. Právě tam se měla setkat se svým nynějším přítelem.

K práci manažerky už se nevrátí

„V roce 2019 jsem dělala manažerku v jednom pražském klubu, to bylo v noci a přes den jsem dospávala. Na modeling tak nebyl moc čas. A minulý rok toho moc dělat nešlo,“ svěřila se modelka.

Vrátit se k práci manažerky nebo modelky se nechystá, a to zejména kvůli Jaromíru Jágrovi. „Modeling je pro mě ještě jedna z možností, dokud to jde s mým obličejem,“ tvrdí.

„Doufám, že ještě pár let to bude možné. A mám v hlavě i své projekty. Do klubu už bych se nevrátila, protože to nejde skloubit s partnerským ani normálním životem,“ myslí si Dominika.

Jágr veřejné focení nemá rád, soukromí si hlídá

S Jardou je spokojená a na vlnu kritiky od věčných rýpalů kašle. „Chtěla bych poděkovat všem známým i naprosto cizím lidem, kteří mi posílají slova podpory, ať už do zpráv nebo zde v komentářích,“ napsala na sociální síť.

„Nekažte si náladu hádkami s lidmi na sociálních sítích, stejně jako si ji nenechám zkazit já. Je jen pár lidí, na jejichž názoru mi záleží a je pro mě důležitý, zbytek jde zcela mimo mě,“ vzkázala veřejnosti.