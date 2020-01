Hantuchová ostrouhala! Jágr ve společnosti Elizabeth Kopecké!

Jaromír Jágr se nechal na konci roku slyšet, že je volný jako pták. Zřejmě chtěl zamezit šíření fám o jeho vztahu k tenistce Hantuchové. Podle všeho spolu dvojice sice strávila noc, nejednalo se ale o nic vážného.

To mladičká zpěvačka má podle všeho u Jágra větší šance. Není tajemstvím, že se hokejista vždy vybíral výrazně mladší partnerky, což Elizabeth rozhodně splňuje.

Z videa, které nahrála Kopecká na sociální sítě bylo vidět, že k sobě mají s Jágrem blízko. Naposledy učil takto hrát hokej svou bývalou partnerku Veroniku Kopřivovou! Podaří se vnadné brunetce polapit starého mládence do svých sítí? Nebo to bude jen další zářez na Jardově osvalené paži? To se necháme překvapit. Jedno je ale jasné, Elizabeth netráví každý den na kladenském stadionu jen proto, že by se nudila. Tak uvidíme, jak se bude tato čerstvá love story dále vyvíjet!