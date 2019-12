Veronika Kopřivová se neštítí ničeho: Podraz na Jágra, tohle si nezasloužil!

Jaký měla důvod lhát fanouškům i veřejnosti doteď neprozradila. Prý je to jejich věc a nikomu do jejich soukromí nic není. To je samozřejmě pravda, proč ale hrála tedy divadlo okolo?

Mnozí jí obviňují, že si mediální obraz partnerky nejbohatšího hokejisty držela hlavně k propagaci své značky! Bez Jágra by o ní nikdo nevěděl a takhle stále plnila hlavní strany všech časopisů.

Ona ale takové tvrzení popírá, stejně jako odmítá prozradit, kde tedy vzala finance na rozjezd drahého e-shopu, pokud jí nepomohl Jarda. Zkrátka jsou kolem celé aféry nezodpovězené otázky. Kopřivovou to ale nezajímá, má totiž jiné starosti…