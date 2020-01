Miliardářem díky výchově? Rodiče Jaromíra Jágra kombinovali dril a lásku

Jágr je velmi zatížený na své rodiče, s oběma má skvělý vztah. Uvědomuje si, že bez svého otce, který ho vždy vedl a podporoval v jeho kariéře, by rozhodně nedošel takhle daleko.

On si toho je ale dobře vědom a dnes svým rodičům vrací veškerou lásku a energii, kterou do něj před lety vložili oni. Když mu bylo devět let, dělal denně 2000 dřepů a sto kliků!

Jarda je vůbec od malička speciální, při narození měl přes pět kilogramů! Silný jedinec brzy všem ukázal, co v něm je. V pěti letech už bruslil s tatínkem na rybníku zvaném Čabárna a v druhé třídě hrál se šesťákama PZ Kladno a Spartě nasázel 12 gólů! Všem bylo už tehdy jasné, že Jágr je budoucí hvězda…