Jak básníci přicházejí o iluze: Z představitele Mirečka se stal pořádný pracháč

Je to více než třicet let od uvedení slavné komedie Jak básnici přicházejí o iluze. Jak se dnes daří hvězdám jako Pavel Kříž či David Matásek, většina diváků ví. Co se ale stalo například s představitelem Afričana Mirečka či zdravotní sestřičkou Markétou alias herečkou Adrianou Tarábkovou?