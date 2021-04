Po veliké kritice další změna: Jak ke kadeřníkovi? Nakonec stačí test z práce!

Obchod - Volná pozice senior konzultanta 40 000 Kč

Hledáme spolehlivé, komunikativní a ambiciózní prodejce do rozrůstajícího se startupu Surfujhned.cz s kanceláří v rodinném domu v pražských Satalicích. Co nabízíme: přátelskou atmosféru v prostorném rodinném domu se zahradou, bazénem a grilem v pražských Satalicích (cca. 10 minut MHD busem z Metro C - Letňany nebo z Metro B - Černý most) , nadstandardní platové ohodnocení , provize z prodeje , flexibilní pracovní dobu , příležitost rozvíjet svoje obchodní dovednosti .