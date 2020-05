Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci POTRAVINÁŘSKÝ DĚLNÍK V MASNÉ VÝROBĚ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19320 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: CIZ, - požadujeme pracovitost, spolehlivost, manuální zručnost, - pracovní doba: 3:00 - 11:30 a 6:00 -14:30 (pondělí-pátek), - práce v chladném a znečištěném prostředí, - náplní práce bude úklid, práce ve vařené výrobě, zavěšování výrobků, úprava MV, balení, Nabízíme:, Zvýhodněný nákup firemních produktů, závodní stravování., Kontakt: Benešová Hana, tel.: 382 203 275, e-mail: hana.benesova@muuupisek.cz nebo osobně každý pracovní den od 6.00 do 14.30 hod.. Pracoviště: Maso uzeniny písek, a.s.., Samoty, ďż˝.p. 1533, 397 01 Písek 1. Informace: Hana Benešová, +420 382 203 275.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zubní lékař 30 000 Kč

Zubní lékaři Zubní lékaři (absolvent). Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 100000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Do rozšiřující zubní ordinace Nuovodent Mělník s.r.o hledáme příjemné, mladé lidi.Koho hledáme?, " zubního lékaře/absolventa, " ukončené vzdělání, " smysl pro odpovědnost, zápalem pro své povolání, pečlivost, spolehlivost, férové jednání a schopnost být součástí týmu, Co nabízíme?, " přátelské, rodinné prostředí, vstřícnost, pomoc a dostatek času v začátcích, " ochotu se domluvit na všem, co je pro Vás důležité (např. pracovní doba, čas potřebný na ošetření pacientů, materiály potřebné k ošetření atd.), " zázemí zaběhnuté ordinace, spolupráce s dentální hygienistkou, ortodoncii a kvalitní dentální laboratoří přímo v budově, " kvalitní přístrojová vybavení, " mzda fixní + podíl na obratu ordinace a další zajímavé firemní benefity, " nástup možný dle dohody, V případě zájmu o nabízenou pozici své životopisy s fotografií, Kontakt: životopisy zasílejte e-mailem. Pracoviště: Nuovodent mělník s.r.o. 01, Pražská, ďż˝.p. 343, 276 01 Mělník 1. Informace: Vladimíra Tremelová, .