Karel Gott kdysi popsal první setkání s milenkou, Alici Kovácsové bylo jen 17

Zdroj: Profimedia

Slavíkova expřítelkyně Alice Kovácsová prodala obraz od Karla Gotta za nemalé peníze. Kupec si ho cenil na víc než milión korun. Podnikatelka byla s částkou velmi spokojena, rozhodla se tedy pro velké gesto.

Všeobecně se ví, že v roce 2018 utekl Karel Gott hrobníkovi z lopaty, když ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze bojoval s rakovinou mízních uzlin. Tehdy mu péče a profesionalita lékařů zachránily život.

Jeho bývalá milenka a majitelka Gottova obrazu se tedy rozhodla z prodaného díla věnovat dvacet procent na podporu interní kliniky hematologie právě této nemocnice.

„Jsem moc ráda, že jsem alespoň takovouto symbolickou částkou mohla poděkovat lékařům za muže, kterého mám stále moc ráda,“ prozradila Alice Blesku.

Jak se na to tvářil manžel Kovácsové, swingař Ondřej Pavelka, si můžeme jen domyslet. Alice ale prodeje obrazu nelituje a doufá, že částka pomůže zlepšit péči na tomto oddělení.

Nemocnice, kde se Gott léčil, dostala štědrý dar

„Pokud pomůže byť jediné bytosti v léčbě Non-Hodgkinova lymfomu, pak není čeho litovat, pak se záměr prodeje naplnil a Karlův obraz skutečně splnil svoje poslání.“

Ze slov mecenášky je jasné, že Gotta nikdy nepřestala milovat a není divu, s božským Kájou strávila pětatřicet let. Je jasné, že to není jediný obraz, který od Mistra má. Uvažuje však o prodeji dalších děl?

"Ne. Lékařům jsem už za Karla poděkovala, není důvod zbavovat se dárků, které byly dány z lásky."

A že to láska opravdu byla. Sbalila ho v pouhých sedmnácti letech, kdy si na něj sehnala telefonní číslo a zavolala mu, že je doma sama a že mu něco upeče, ať se zastaví. A Karel Gott tenkrát opravdu přijel.

Pozvala ho na koláč a Gott opravdu přijel

„Rodiče prý odjeli z domu pryč, anebo je pryč poslala, to dodnes nevím. Přiznám se, že mě svou bláznivou žádostí šokovala a vzbudila moji zvědavost. A tak jsem se sebral a jel do pražské Libně, kde bydlela. Bylo z toho deset let vztahu,“ zavzpomínal Gott v knize Když milenky pláčou.

Gott měl na Kovácsové nejraději, že se nikdy neptala, kam jde, s kým jde, ani kdy se vrátí. Nezajímalo ji, jestli je jediná. Věděla, že není, ale nikdy to na sobě nenechávala znát. Nakonec se ale pár stejně rozešel.

Gott krásku opustil kvůli pozdější manželce režiséra Formana Martině. S tou se chtěl dokonce oženit, ale vztah nakonec stejně neklapnul. Martina odjela do Ameriky a tam zůstala po boku oscarového velikána až do konce jeho dní.

I po rozchodu zůstal Karel s Alicí kamarád. Občas se sešli, pak se zase nějaký čas neviděli, ale stále o sobě věděli. Vše skončilo s příchodem Ivany, která Karlovi jeho zálety odmítla tolerovat. Alice se urazila a začala do médií o Mistrovi nehezky mluvit. Kdo ví, co z toho byla pravda a co si zhrzená milenka vybájila.