Libuše Šafránková, jak ji neznáte: Nejhezčí fotky legendární Popelky

Libuše Šafránková nebyla jen legendární Popelka. Herecká ikona naší země oslavila narozeniny, tak si pojďme připomenout všechny její známé podoby.

Zatímco v minulosti patřila Libuše Šafránková mezi nejobsazovanější herečky v zemi, v posledních letech jako by se po ní slehla zem. Od doby, kdy prodělala rakovinu plic, se stáhla do ústraní, na veřejných akcích se takřka neobjevuje, mezi bývalými kolegy se zjeví vyloženě sporadicky.

Přitom dlouhá léta patřila Šafránková k tomu nejlepšímu, co mohla tato země nabídnout. Krásná, milá, sympatická a za všech okolností ochotná hvězda, to je obecně úkaz takřka biblických rozměrů, a co teprve, když se někdo takový objeví v závistivých Čechách.

I díky svému osobnímu kouzlu a milé povaze nemusela po celou kariéru Libuše Šafránkova ani na moment sesednout z trůnu naší nejpopulárnější herečky. Nezbývá než ji popřát ještě mnoho zdravých a pohodových let, na průřez hereččinou kariérou se můžete podívat v naší fotogalerii.