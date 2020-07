Smutná komedie Jak utopit doktora Mráčka: Předčasná smrt hned několika hvězd

Pro herce Jana Libíčka byla původně připravena role vodníka Aloise. Při scéně na pramici se mu ale udělalo nevolno a spadl do vody. Díky rychlému zásahu záchranářů se podařilo stopadesátikilového muže vytáhnout na břeh. Svou váhu neřešil, protože se bál, že by přišel o zajímavé role. Přecházel proto potíže s ledvinami i pokročilou cukrovku. Přivolaní lékaři ho ale vyděsili tak moc, že se postavil na nohy a dal se na útěk. Jeho život ukončil nešťastný pád. Bylo mu pouhých 42 let.