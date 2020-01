Jak bydlí KRÁLOVSKÁ RODINA? Nahlédněte do soukromých komnat královny i Kate!

Britská královská rodina je beze všeho jedna z nejbohatších rodin na světě. Výše jejich majetku byla v roce 2017 odhadnuta na 95 miliardů dolarů, což je zhruba 2,1 bilionů korun českých. Do majetku jsou započítané kromě peněz na účtech všech členů také hrady a paláce, jež rodina vlastní. Zajímá vás, jak to vypadá v Buckinghamském paláci, oficiální rezidenci královské rodiny, nebo Kensingtonském paláci, kde přebývají vévodové Kate s Williamem? Nahlédněte do galerie, ale vezměte si sluneční brýle - všechny ty naleštěné zlaté svícny a křišťálové lustry vás mohou oslepit.

Královská rodina vlastní opravdu nespočet nemovitostí. Těch nejznámějších hradů, domů a paláců, mezi něž patří Buckinghamský palác, Kensingtonský palác, Sandringhamské panství nebo hrad Windsor je kolem dvaceti, a pozemků, kde bydlí vzdálení členové rodiny nebo slouží jako letní či zimní sídla je dvakrát tolik.

Ačkoliv si spoustu lidí myslí, že celá britská monarchie sídlí v Buckinghamském paláci, není to tak. Ani královna palác neuvádí jako místo, kde tráví veškerý svůj čas. Buckinghamský palác, rozsáhlý komplex s ohromnými pozemky o rozloze 830 tisíc metrů čtverečních je veden jako oficiální rezidence rodiny, místo, kde se rodina často schází ke zvláštním příležitostem nebo oslavám státních svátků. Palác čítá 775 pokojů, mezi něž patří 19 luxusních pokojů pro vysoce postavené hosty, 52 pokojů pro členy královské rodiny a jejich hosty, 188 pokojů pro služebnictvo a zaměstnance, 92 kanceláří a 78 koupelen.

Hrad Windsor je podle královny jejím nejoblíbenějším místem, snad kromě Sandringhamského panství, ve kterém tráví rodina Vánoce. Pozemek o rozloze 484 tisíc čtverečných metrů v sobě ukrývá neskutečných 1 000 pokojů. Jestli vás zajímá, zda se tolik pokojů dá využít, tak ano. Pokud se na hradě konají významné události, všechny pokoje jsou bezpodmínečně obsazené.

Kensingtonský palác, sídlo Kate Middleton, prince Williama, Meghan Markle a prince Harryho, je rozdělen na mnoho obrovských apartmánů pro členy královské rodiny. Je to palác, ve kterém princezna Diana a princ Charles vychovávali oba své syny, a je to místo, kde se Kate s Williamem rozhodli vytvořit rodinu. Palác ukrývá jedny z nejkrásnějších a nejudržovanějších zahrad v celé Británii. Stejně jako Buckinghamský palác, i Kensingtonský palác umožňuje fanouškům královské rodiny navštívit prostory domu a prohlédnout si, v jakém přepychu šlechta žije.