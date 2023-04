O Janktovi mluvil celý svět, teď je mimo hřiště: Exces s drogami má silnou dohru

Zdroj: Profimedia

Jedna z hlavních hvězd fotbalového klubu Sparta Praha se dostala do pořádných problémů. Fotbalista Jakub Jankto řídil bez řidičského průkazu a dokonce odmítl test na drogy. Sparťanský záložník nedávno vyšel na veřejnost s informací o svém soukromí. Po letech skrývání své orientace přiznal, že je gay.

Policie Janktu nezastavila náhodou. Podle webu PrahaIN.cz na něj dostali strážníci tip. Řidič zavolal na linku 158 a oznámil své podezření, ve kterém stálo, že řidič jedoucí před ním působí opilým dojmem. Policisté záložníka zastavili kousek od Strahovského stadionu.

Odmítl test na drogy

Případ je o to více kuriózní kvůli tomu, že Jankto nemá zrovna řidičský průkaz, vozidlo by tak vůbec neměl řídit. „Vozidlo následoval a poté, co řidič vozidla zastavil v ulici Vaníčkova, dorazili tam policisté. U řidiče byla dechová zkouška negativní. Nicméně následný test na drogy řidič odmítl a odmítl i lékařské vyšetření,“ řekl serveru tiskový mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Exces fotbalisty s policií měl okažitou dohru. Sparta pár hodin po prosáknutí skandálu Janktu stáhla ze sestavy. "Po vzájemné dohodě došlo k rozhodnutí, že se Jakub Jankto nezapojí do společné přípravy s A-mužstvem a bude řešit svoji osobní situaci. S respektem k hráči nebude klub poskytovat více informací. Žádáme veřejnost a média o nezasahování do osobního života Jakuba Jankta," vyzval letenský klub na svých sociálních sítích.

Coming out

O mladém fotbalistovi se v posledních měsících mluvilo díky jeho coming outu. V únoru tohoto roku o něm psal celý svět. Sparťanská hvězda vydala na svých sociálních sítích video, ve kterém se přiznává ke své homosexualitě. „Když jsem byl malý a bylo mi čtrnáct nebo patnáct let, cítil jsem, že je něco jinak. Zkoušel jsem mít vztahy se ženami, ale cítil jsem, že něco není v pořádku. Nemělo smysl takhle pokračovat celý život,“ dodal otec dvouletého syna, kterého má s bývalou partnerkou Markétou.

Sportovci za volantem

Fotbalista Jakub Jankto není prvním a nejspíše ani posledním českým sportovcem, který měl problém s policií kvůli řízení. V roce 2012 s dvěma promilemi v krvi dupl pozdě na brzdu a trefil auto před sebou hokejista Ondřej Pavelec. Za způsobení nehody nesměl 20 měsíců za volant. O tři roky později nabořil svůj vůz značky Bentley fotbalista David Limberský, ze zdemolovaného auta začal utíkat. Poté, co ho policisté dohonili, začal jim nadávat. V krvi měl 1,5 promile.