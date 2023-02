Coming out českých hvězd: Jankto chtěl žít svobodně, Sidovský byl donucen

Zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Fotbalista Jakub Jankto překvapil mnohé ze svých fanoušků, když na sociální síti oznámil, že je homosexuál. Takřka od všech se dočkal obrovské podpory a spousta lidí obdivuje i jeho odvahu. Zdaleka ale není jedinou českou známou osobností, která učinila coming out. Kdo další se hrdě hlásí ke své homosexuální orientaci?

Fotbalista pražské Sparty Jakub Jankto se rozhodl jít s pravdou ven a otevřeně na internetu oznámil, že je gay. Učinil tak proto, aby mohl žít svůj život svobodně a hlavně bez případných spekulací. Na sociálních sítích mu všichni včetně jeho spoluhráčů vyjádřili velkou podporu a uznání, a tak si Jankto snad lepší reakce nemohl ani přát. Ostatně ale ani nebylo třeba mít strach. Češi už přece jen přijali i celou řadu dalších známých osobností, které se přihlásili k homosexuální orientaci.

Svatba roku

Mezi nejznámější české homosexuály patří například registrovaní partneři Pavel Vítek a Janis Sidovský. U nich ovšem coming out neprobíhal úplně tak hladce, jak si představovali. Přestože spolu v té době randili několik let, nechtěli se o své soukromí s nikým dělit. Na konci devadesátých let se ale dozvěděli, že má jisté médium v plánu jejich orientaci vyzradit. A tak onu redakci partneři podle eXtra.cz sami předběhli a světu svou lásku oznámili sami. V roce 2006 vstoupili do registrovaného partnerství a jejich „sňatek” byl označován za svatbu roku.

Chtěl dodat odvahu ostatním

Moderátor Honza Musil už také roky žije se svým partnerem Jakubem, jeho coming out proběhl ale už dávno předtím. Jak ale před časem prozradil pro LUI magazín, o své orientaci se svěřil jen svým nejbližším a veřejně nic oznamovat nechtěl. Bylo mu totiž jedno, co si o něm lidé myslí. Nakonec ale přece jen veřejný coming out udělal. „Já jej udělal proto, že jsem věděl, že mohu alespoň malinko pomoci holkám a klukům, kteří se bojí. Můj veřejný coming out, si myslím, svůj účel splnil,” prohlásil.

Každý si zkrátka vybral ten svůj způsobem, který mu byl nejpříjemnější. YouTube a influencer Karel Kovář alias Kovy coming out oznámil ve své knize. U zpěvačky Anety Langerové zase pro změnu vůbec žádný veřejný coming out neproběhl, přesto se ale náklonností ke stejnému pohlaví vítězka prvního ročníku Česko hledá Superstar netají. Stejně tak například herečka Jitka Smutná. I když tedy ta veřejný coming out udělala. Už jí totiž nebavilo v rozhovorech lhát.