Dříve bylo těžké jít i do kabiny: Kolega podpořil Jankteho a promluvil o šikaně

Zdroj: Profimedia

Den před svátkem zamilovaných vydal Jakub Jankto, hráč fotbalové sparty, otevřené přiznání o své orientaci. Jako první český fotbalista v historii se přihlásil k tomu, že je homosexuál. Prohlášení vydal prostřednictvím videa, které se za pár hodin stalo hitem internetu.

Odvážný krok ocenila fotbalová Sparta, Česká fotbalová reprezentace i další kluby po celém světě. Podporu mu vyjádřili i ostatní sportovci. Historické chvíle pro český fotbal si všimla i zahraniční média. Zpráva se objevila například na webu britské BBC a v britském deníku The Guardian.

Slova podpory

„Pro nás se nic nemění… Žij svůj život, Jakube,“ reagovala na Janktovo přiznání Česká fotbalová reprezentace. Za svého hráče se postavil i mateřský klub fotbalisty Sparta. „Jakub Jankto před časem otevřeně promluvil o své sexuální orientaci s vedením klubu, trenérem i spoluhráči. Vše ostatní se týká jeho osobního života. Žádné další komentáře. Žádné další otázky. Máš naši podporu,“ uvedl klub AC Sparta Praha.

Vyjádření bývalé partnerky

Fotbalistu veřejně podpořila i jeho bývalá partnerka, se kterou má tříletého syna. „Je to jen a jen Kubův příběh, jeho zpověď. Jsem pyšná, že dokázal sebrat sílu a jít s tím veřejně ven. Je prvním z fotbalistů, kdo to oznámil. Přiznali se k tomu snad jen ti, kdo ukončili kariéru. Všichni ostatní to tají. Bojí se, že je lidé budou pranýřovat. Teď je důležité, aby byl v pohodě a šťastný. Určitě se mu uleví a už ho nic nebude sžírat zevnitř,“ řekla pro iDNES.cz Markéta Ottomanská.

Budoucnost po coming outu

O tom, jak vnímají v ryze mužském sportu homosexuály, se rozpovídal pro Šíp jeho kolega ze sportovní branže, florbalista Kryštof Krejčí. „Ve florbalu to nevnímám, že by se někdo veřejně přihlásil k homosexuální orientaci. V současném světě už to snad nikdo neřeší. Gayové to naštěstí mají už lehčí v samotné společnosti než před desíti patnácti lety. V té době by bylo určitě těžší jít s touto informací ven nebo jen do kabiny. Myslím si, a zároveň doufám, že ho nikdo kvůli orientaci šikanovat nebude.“