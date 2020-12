Z Koháka bude ženáč! Dojemná žádost o ruku jeho partnerku rozplakala

„Bylo to v kruhu našich známých, které jsme domů pozvali na večeři, samozřejmě za všech bezpečnostních opatření,“ popsal Kohák, jak to celé probíhalo.

Vzhledem k tomu, jak dlouho trvalo Kohákovi se vyslovit, tak se dá předpokládat, že veselka se do roka a do dne konat nebude. Známé rčení Kohák popřel hned v začátcích. „Myslím, že během nouzového stavu neplatí pravidlo do roka a do dne. Chtěli bychom tam mít naše kamarády a blízké, takže to může proběhnout za rok, za dva nebo třeba za 10 let,“ vtipkoval.