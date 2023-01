Jakub Malina si uměl života užívat, večírky a skandály pak vyměnil za dobrou věc

Zdroj: Profimedia

Nedávno zesnulý syn miliardáře Tomáše Maliny, Jakub Malina, byl široké veřejnosti známý spíše jako člen pražské „zlaté mládeže”, který rád vymetal různé večírky a užíval si peněz a přízně krásných slečen. Už jen méně lidí ale ví, že se v posledních letech snažil šířit dobro.

Jakub Malina, který zemřel v prosinci loňského roku poté, co se v jedné z pražských restaurací několik minut dusil kouskem masa, byl mnohými považován za prominentního syna, jež si mohl dovolit všechno. Jeho styl života tomu koneckonců jeden čas i odpovídal. Malina rád navštěvoval různé párty a neměl nouzi o krásné ženy. A kolikrát to uměl pořádně roztočit.

Ostuda v Londýně

Asi nejznámějším přešlapem Jakuba Maliny byl jeho opilecký pád, ke kterému došlo v roce 2013 na módní přehlídce v Londýně. Tam syn podnikatele dorazil společně se svou tehdejší partnerkou Eliškou Bučkovou a nutno říct, že byli oba řádně posilněni alkoholem. Malina ale podstatně víc. A to dokonce do takové míry, kdy před zraky kamer ztratil rovnováhu a upadl na zem. Bučková se rychle snažila v rozhovoru pro super.cz svého milého omlouvat, i té se ale pletl jazyk.

Video neuniklo ani pozornosti jeho bývalé lásky Gábiny Dvořákové. „Viděla jsem to a nebylo to pro mě překvapením. Takhle Jakuba trošku znám. Když na to přijde, je velký pařmen. Není alkoholik, jen se dokáže solidně opít, umí za to vzít,” komentovala záznam.

Titulní strany novin pak Malina plnil i například ve chvíli, kdy společně se svým kamarádem Michalem Hrdličkou zapíjel narození jeho dcery. V jednu chvíli se mu zachtělo na toaletu, na vykonání potřeby si ovšem vybral místo rovnou před barem, v němž se oslavovalo.

Velká změna

Poté, co se Malina často objevoval ve společnosti, ale před lety zmizel. Večírkům a oslavám se začal vyhýbat, změnil image a začal na sobě pracovat. Pravidelně cvičil a hrál fotbal. Lhostejné mu ale nebyly ani životy druhých. Podle webu Expres dokonce bývalý král večírků rozdával jídlo bezdomovcům.

Jakub Malina byl mezi lidmi velmi oblíbený a snad každý ho měl rád. Není proto divu, že všechny jeho náhlá a hlavně zbytečná smrt naprosto zasáhla.