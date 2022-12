Malina měl pohádkový život: Krásné ženy i drahá auta, vše skončilo tragédií

Zdroj: Profimedia

Jakub Malina, syn podnikatele a miliardáře Tomáše Maliny, je po smrti. Po čtrnácti dnech v kómatu prohrál fotbalista v jedné z pražských nemocnic svůj boj o život. Osudnou se mu stala návštěva luxusní restaurace, kde mu zaskočilo sousto.

Jakub Malina zemřel v pražské střešovické nemocnici. Čtyřiatřicetiletý Malina hrál za Spartu, Viktorii Žižkov nebo Bohemians. Zároveň byl synem Tomáše Maliny, podnikatele a miliardáře, kterého v roce 2013 odsoudili za zpronevěru.

"Bohužel je to pravda," potvrdil webu Extra smutnou zprávu Malinův dlouholetý kamarád Michal Hrdlička. Víc se ale k tragické události vyjadřovat nechtěl.

Dle dostupných informací se měl Jakub Malina 5. prosince náhle začít dusit masem v jedné známé pražské restauraci a následně skončil v kómatu. Sportovci se údajně dostalo pomoci příliš pozdě a po téměř dvou týdnech v umělém spánku tuto sobotu zemřel.

Luxusní životní styl

Jakub Malina patřil mezi takzvanou zlatou mládež a byl známý extravagantním životním stylem. Jezdil například luxusním automobilem značky Lamborghini v hodnotě přibližně šest milionů korun.

Mladý fotbalista měl také slabost pro krásné a úspěšné ženy. V minulosti chodil například s modelkou Eliškou Bučkovou, modelkou Gabrielou Bártovou nebo exmanželkou herce Romana Vojtka, Terezou Vojtkovou.

Smrt v následku udušení jídlem stála před lety také život kreslíře komiksů Káju Saudka, který upadl do kómatu v dubnu 2006 poté, co mu zaskočilo sousto. Umělce tehdy našla manželka v kuchyni a okamžitě zavolala sanitku a Saudek byl převezen do nemocnice, kde ležel dlouhých devět let v kómatu.

