Ladislav Mrkvička: Nejen zdravotní starosti, pětinásobný otec trpěl za syna!

Ladislav Mrkvička byl co se týká milostného života pořádný kanec. Herec byl dvakrát ženatý, v roce 1977 si řekl ANO s Ivanou Kopeckou, a jejich vztah vydržel jedenáct let.

Pak se ale Mrkvička zakoukal do produkční Aleny Kotibové a tu si po čase vzal za svou druhou právoplatnou ženu. Ze dvou zásadních vztahů měl herec celkem tři syny, mezitím se mu ale narodily i dvě nemanželské děti, syn a dcera.

"První nemanželský syn Tom se narodil, když jsem byl na vojně. Teď žije v Belgii, kam emigrovala jeho matka, když byl malý. Pak se ho ujali pěstouni, kteří si na mě našli spojení do Prahy, ještě za totality. Od té doby jsme v kontaktu. S pomocí těch pěstounů Tom vystudoval architekturu. Je to bezvadný, všestranný kluk, perfektně hraje na klavír. A pak mám nemanželskou dceru. Přibližně když se tvořili první dva synové, spadla do toho dcera. Já jsem odjakživa pyšný, že ji mám. Teď dostudovala herectví na DAMU,“" chlubil se před lety Mrkvička i nemanželskými potomky! Největší starost mu však dělal jeho druhý syn, který propadl tvrdým drogám!