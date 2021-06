Jakub Prachař vede tichou válku s Hanychovou: Kopnutí do šesti milenců!

Agáta Hanychová a Jakub Prachař už téměř dva roky netvoří pár, stále mezi nimi ale panuje jisté negativní jiskření. Zatímco dvojnásobná maminka nedávno nazvala svého ex nevybíravým slovíčkem, herec si zase neodpustil rýpnutí do nekonečně dlouhého seznam milenců Agáty.

Agáta Hanychová s Jakubem Prachařem tvořili několik let spokojený pár, krátce po svatbě se ale začaly objevovat první mráčky na obloze. Tehdy si čerstvě vdaná paní Prachařová zaletěla na nákupy do Ameriky, později se ale ukázalo, že skutečným cílem její cesty měl být dům hokejisty Jiřího Tlustého

"My nemáme krizi, ale Agáta mi lhala! Tvrdila mi, že byla v Americe za kamarádkou, lhala mi celou dobu," vyjádřil se tehdy k nevěře své ženy Jakub Prachař pro Blesk. Netrvalo dlouho a po čase se odhalil další úlet Hanychové, tentokrát se nechal unést mladým fotografem Matějem Dereckem Hardem, který pak jejich poměr práskl bulvárním novinářům a byl z toho skandál.

Celá milostná aféra nakonec vygradovala tím, že Hanychová oznámila, že čeká se svým manželem dítě. Prachař tehdy váhal, zda je vůbec otcem nenarozeného miminka, nakonec se ale rozhodl dát vztahu ještě šanci. Narušená důvěra ale mezi manželi přetrvávala a tak vše vyústilo minulý rok v rozvod.

Agáta Hanychová střídá vztahy po čtvrt roce

Od rozchodu s Jakubem Prachařem se Agáta Hanychová snaží zoufale potkat s novým panem božským, zatím ale všechny její vztahy vydržely bez rozdílů tři měsíce a všechny scénáře se až vtipně opakují.

S předposledním milencem, osvaleným truhlářem Adamem Raiterem plánovala Hanychová budoucnost, dokonce zaplatila karavan, ve kterém chtěla společně s dětmi objíždět Evropu. Po třech měsísích ale jako vždy oznámila bývalá modelka rozchod.

Po Raiterovi ještě prožila Hanychová romantický víkend s Ladislavem Biseniusem, ten se ovšem snažila vehementně zapírat do té doby, než podnikatel poskytl jejich společné snímky bulváru. Po tomto trapasu rozhlašovala Agáta pauzu od chlapů, o pár týdnů později ale vyrazila s nejnovějším partnerem, takzvaným panem „Mekáčem“ na dovolenou. S příchodem šestého milence v řadě se nevyhnula Hanychová rýpavé poznámce od svého exmanžela.

"Dovolená v šesti je sen," narážel Prachař na karavan, počet Agátiných milenců, nebo obojí?

"Neni to špatná parta. Dovolená v karavanu v šesti je sen," napsal Jakub Prachař k jedné z fotek z natáčení, kterou sdílel na svém Instagramu. I slepec by v tomto vzkazu našel podprahový text pro Agátu Hanychovou.

Dvojnásobná maminka totiž plánovala dovolenou v obytném vozu s Raiterem a její aktuální milenec má číslo šest, bystřejším jedincům tak narážka na Hanychovou ihned došla.

Není to mimochodem poprvé kdy se Prachař veřejně do své ex navezl. Krátce po jejich rozchodu například parodoval ve videu pořad Máma nad věcí, který Agáta v té době moderovala. Nevraživost mezi bývalými manželi evidentně stále nepřešla. Zda časem najdou společnou řeč, to ukáží až budoucí měsíce.

Jakub Prachař parodující Agátu Hanychovou