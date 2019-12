Jakub Prachař totálně zesměšnil Agátu: Nejsem s tím ve styku!

Manželství Jakuba Prachaře a Agáty Prachařové bylo harmonické asi tak ještě pět minut po seznámení. Pak už to šlo z kopce. Nezachránila to ani dcera Mia, kterou si spolu na poslední chvíli upletli. Vzhledem k tomu, že návrat nehrozí, našla si modelka nového přítele. Stejně tak Jakub Prachař. Ten se ukazuje po boku štíhlé Denisy Dvořákové. Nedávno ale v televizi pronesl něco, co dokazuje, že s celou situací vyrovnaný není.