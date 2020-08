Prachař bude brzy rozvedený! Prachařová prozradila, co je schopný udělat z lásky

Byla to láska jako trám, ale záhy vyprchala. Z Agáty Prachařové se údajně stala nevěrnice a Jakub Prachař jí to nehodlal odpustit. Nezachránilo to ani narození dcery Mii. Na konci letošních prázdnin by jejich manželství mělo být považováno za oficiálně ukončené a na Jakuba začne lov. Agáta totiž prozradila, co všechno byl v minulosti schopný udělat pro lásku.