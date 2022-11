Jakub Prachař vrací úder Agátě Hanychové: O dceru Miu se příkladně stará

Zdroj: Profimedia

Jakub Prachař poprvé za pět let sdílel fotografii se svou dcerou Miou. Herec nejspíš reagoval na nedávný výlev jeho exmanželky Agáty Hanychové, která se do něj opřela v živém vysílání.

Agáta Hanychová se nedávno na Instagramu vytočila doběla, když měla svou dceru Miu předat do střídavé péče Jakubovi Prachařovi. Influencerce se nelíbilo, že její exmanžel odjel se svou partnerkou Sarou Sandevou na dovolenou a o malou Miu se v té době proto starala chůva.

"Ano, mohla bych nahlásit, že je mimo republiku, měl by z toho veliký problémy, ale já nechci dělat peklo. Ale tohle se mě fakt dotklo a se*e mě to," postěžovala si budoucí trojnásobná maminka s tím, že dokonce Prachaře nahlásila na sociálce, kde jí ale nikdo nepomohl.

"Já jsem dokonce volala na OSPOD, abych jim nahlásila, že otec nedodržuje kroužky a nevozí na ně dceru, i když jsme se na tom dohodli. Nabídli mi, že jediná cesta je mediace nebo to dát na soud. Kdybych to dala teď ve věku Mii k soudu, budou ji tahat po psychiatrech, a to taky nechci, takže já se snažím hájit Miu, ale občas vypěním. Já z toho, že jsem to teď řekla veřejně, budu mít hrozný peklo, on mi udělá obrovskou scénu, ale mně je to jedno. Opravdu odjet na Maledivy a nechat tady dítě po babičkách a chůvách, když za něj máš zodpovědnost, mi přijde strašný. Vy si možná tady pana Prachaře vykreslujete, že je to úžasnej táta, ale není a vždycky to byl ko*ot," nebrala si Hanychová servítky. Jakub Prachař jí ale v posledním příspěvku na sociální síti poslal jasný vzkaz.

Poprvé na Slávii

"Poprvé na Slávii. A naposledy na mém Instagramu. Ať žije Slávie a Mia Prachařová. Góóóól," napsal Jakub Prachař k fotce z fotbalového zápasu, kde si užíval s dcerou Miou společné chvilky. Ze slov herce šla vycítit jistá ironie a narážka na jeho bývalou manželku Agátu Hanychovou.

Pod příspěvkem se ihned strhla lavina komentářů, kde se lidé rozdělili do svou skupin. "Nejsem bláznivá fanynka Agáty ani Jakuba. Ale pardon… Jste pitomec. Proč? Chápu, že máte potřebu to říci světu a nechcete ji ukazovat na internetu, to je v pořádku. Ale, když už se pro něco takového rozhodnu, tak vypnu komentáře a přemýšlím trochu dopředu nad tím, co se tady semele za řeči," pustila se část sledujících do herce.

"Agáta se Mie nevěnuje? Vydělává na dětech? Cože? A Jakube - fakt si musíte honit ego o tom, jestli někdo dává či nedává děti na insta? Tohle máte řešit v soukromí a ne tady. Například, nedělejte, že jste dokonalý. Raději jste jel do Varů a nechal Miu chůvě, než se jí věnoval. Takže bych moc nekřičela," ozval se silný tábor "holčiček", jak Hanychová nazývá své fanynky.

"Je super, Kubo, že máš takový názor. Škoda, že její maminka ji cpe všude," zastávala se Prachaře druhá skupinka.

Jakub Prachař svou dceru Miu nikdy na Instagramu předtím nesdílel