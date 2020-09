Jakub Prachař a Diana Mórová: Stará láska nerezaví? Údajní milenci opět spolu!

K Prachařově propírané nevěře mělo dojít před třemi roky, když spolu s Mórovou na Slovensku natáčeli show Česko Slovensko má talent. Poté ale dvojice přerušila kontakt a herec si po oficiálním rozchodu s manželkou užil krátký románek s modelkou Denisou Dvořákovou.

Nyní je ale herec opět sám a na poslední společenské akci mu nedělal doprovod nikdo jiný než jeho "stará láska" Diana Mórová!

Prachař s Mórovou dorazil na víkendové udílení slovenských cen OTO 2020 a vypadalo to, že se celý večer skvěle bavili. Jakub se dokonce nebál svému doprovodu sáhnout na zadek a to před zraky přítomných fotografů! Co spolu tihle dva mají, ale zůstává zatím tajemství. Herec si totiž po divokém mediálním rozchodu s manželkou dává na své soukromí víc než pozor…