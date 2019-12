Jakub Prachař: Vánoce s novou milenkou a urážky manželky Agáty!

Ačkoliv se Agáta Prachařová tváří, že mezi ní a Jakubem panují ryze přátelské vztahy, realita bude asi trošku jinde. Manželé se sice domluvili na péči o děti, atmosféra je však stále velmi napjatá.

To potvrdil i Prachař, který si ostře rýpl do své bývalé ženy! V pořadu Máme rádi Česko se Libor Bouček dotázal Jakuba, zda ví, co je to duck face. Jeho odpověď diváky sice rozesmála, Agáta ale při poslechu jeho slov asi úsměv na tváři rozhodně neměla.

"Duck Face vím přesně, naštěstí s ním ale nejsem už delší dobu ve styku," neodpustil si herec narážku na svou ženu, která je právě spojována se špulením rtů "na kačera." Prachařová ale narážky Jakuba nejspíš nevnímá, má totiž jiné starosti!