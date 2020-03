Zbláznil se z karantény? Jakub Prachař poslal fanouškům podivný vzkaz!

Podivná čmáranice vyjadřující dav lidí a nad nimi jakási koule, která do lidí hází blesky. Tento depresivní výjev namaloval sám Prachař a následně se ho evidentně snažil vyhodit do koše, což si nakonec rozmyslel.

Následně zmuchlaný papírek s obrázkem vyfotil a sdílel na svém Instagramu. "Mapa. Je to můj třístý příspěvek a je tam tři sta postav? A někde je tam Wally? A tento obraz jednou dám do dražby. Sám sobě ho vydražím a peníze samozřejmě dám. Tak se to sluší a patří v této marketingové době," napsal herec k fotce podivné vyjádření. Co tím ale chtěl říct, už nevysvětlit.

Lidé mu ale začali psát pod fotografii vzkazy, zda by si nechtěl dojít raději k psychiatrovi. Na to odpověděl Prachař "Jdu do něj!" Co se mu ale honí hlavou a zda šlo klasicky jen o humor, ví asi jen on sám. Doufáme jen, že se nejedná skutečně o žádnou formu deprese…