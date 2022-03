Jakub Prachař dal rodičům cennou radu: Richard Genzer reagoval po svém

Zdroj: Czech News Center / Pavel Machan / CNC / Profimedia

V nové epizodě populární televizní show Inkognito se coby VIP host objeví zpěvačka a herečka Bára Poláková, která je maminkou dvou krásných dcer. Během povídání se zmíní, jak se svými dětmi tráví čas, a rozdá přitom několik cenných rád, které mohou být přínosné pro ostatní rodiče. Do toho se rozhodne přidat svůj názor i Jakub Prachař, kterého okamžitě doplní Richard Genzer. A právě jeho reakce dostane všechny přítomné do kolen.

Dobrá rada nad zlato

Přišla řeč na děti a Jakub se, jak sám přiznal, hned rozněžnil. Bára Poláková se rozpovídala o tom, že jakmile je roztěkaná a myslí na tisíc věcí, není schopna svým dětem dát pozornost, přestože je s nimi fyzicky. „Potom je i vzduch takovej roztěkanej,“ upřesňuje Bára. „Kdežto když jsem v klidu a jsme na horách, kde je naše náplň dne to, že jdeme na vlek, kde se na ně dívám nebo s nimi lyžuju, je to jiné,“ dodává, a zároveň speciálně pro Petru Nesvačilovou zdůrazňuje, že už dcerky opravdu samy jezdí na vleku.

To Libora Boučka, který už je také otcem, zaujme. Začne vyzvídat, jestli je dobré, když rodiče sami učí děti lyžovat. Bára přizná, že dcerky dala do školičky ke kamarádce. Shoda pak zavládne v tom, že je lepší, když je dětem zpočátku učitelem cizí člověk. „Nikdy neučte děti lyžovat!“ převezme si to po svém Jakub Prachař. To nenechá v klidu Richarda Genzera, který dodá: „Když jsem učil děti lyžovat, tak mi došly hůlky.“ A rukou přitom naznačuje, že je používal ke specifické výukové metodě… Nový díl pořadu Inkognito sledujte ve čtvrtek večer na Primě!