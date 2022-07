Jakub Prachař a Sara Sandeva září štěstím: Reklama na lásku, radují se fanoušci

Zdroj: Profimedia

Už je to takřka rok, co vyšlo na povrch, že herci Sara Sandeva a Jakub Prachař tvoří pár. A jak se zdá, jejich láska jen a jen kvete. O tom se jejich fanoušci mohli přesvědčit i na letošním ročníku karlovarského filmového festivalu, kde se dvojice usmívala na všechny strany a prakticky se od sebe hrdličky nehnuly na krok.

Když spolu Jakub Prachař a Sara Sandeva začali před více než rokem natáčet seriál Dvojka na zabití, možná by je ani nenapadlo, že jim práce na projektu přinese do jejich životů lásku. Coby představitelé dvou hlavních postav spolu trávili spoustu času, když mezi nimi pak přeskočila jiskra. Svůj vztah ale tajili a snažili se jej ututlat co nejdéle. To se jim ovšem dařilo jen do tiskové konference FTV Prima, na které byl seriál představen. Po následné afterparty totiž dvojici zachytili během vášnivé líbačky fotoreportéři Blesku.

Na věku nezáleží

Jakmile se jejich vztah provalil, mnozí se pozastavovali nad věkovým rozdílem, který dvojici dělil. Jakub Prachař je totiž o třináct let starší než krásná herečka. Právě ona s tím ale absolutně žádný problém nemá. „Já si myslím, že věk nehraje roli. Myslím, že je to o tom, jací jste, prostě o lidech… Já jsem opravdu nad věkem nikdy moc nepřemýšlela, ale vždycky jsem se tedy kamarádila a bavila se staršími lidmi, ale nevím, čím to je. A zrovna Jakub má v sobě mladý elán, u něj to není vůbec poznat, že je starší,” rozplývala se před pár měsíci v jednom z rozhovorů pro primácký pořad Showtime.

Lásku už ukazují

Jakub Prachař a Sara Sandeva si oba velmi cení svého soukromí. Společné fotky tak na sociální sítě umísťují jen výjimečně, ve společnosti se pak bok po boku neukazují prakticky vůbec. Před několika týdny se ale s fanoušky podělili o krásný snímek pořízený na vodě během romantické projížďky na loďce. „Reklama na lásku a štěstí,” radovala se jedna z fanynek z páru. „Nejhezčí pár široko daleko. Fakt bomba, mám vás ráda,” přidala se další. A obdobných reakcí se objevovala celá řada.

Dvojice pak velkou výjimku udělala i během filmového festivalu v Karlových Varech, kam společně dorazili jako pár. Dokonce ochotně pózovali fotografům, usmívali se na všechny strany a bylo vidět, že jsou neuvěřitelně zamilovaní.