Takhle zamilovaný ještě nebyl: Jakub Prachař složil krásné Saře dojemnou píseň

Jakub Prachař nahrál na Instagram dojemnou píseň, kterou napsal a věnoval své přítelkyni Saře Sandevě. Herec v citlivé skladbě předvedl fanouškům i svou citlivou tvář, kterou doposud před veřejností spíše skrýval.

Jakuba Prachaře má většina fanoušků zafixovaného jako vtipálka, který zlehčuje každou situaci a ze všeho si dělá legraci. Herec ze svého soukromí příliš neodhaluje, a tak se ani na sociálních sítích o bývalém manželovi Agáty Hanychové příliš nedozvíte.

S novou láskou ke krásné herečce Saře Sandevě se ale Prachař postupně odhaluje a dokonce nahrál na Instagram novou píseň, kterou by od něj čekal opravdu málokdo.

Dílo má velice složitý a dvojsmyslný text, ve kterém je nejspíš skryt nejeden vzkaz. Dojemnou skladbu věnoval Jakub své milované Saře a připojil emoticon dvou labutí, čímž dal všem jasně najevo, že jeho láska k makedonské krásce bude věčná a vztah bere velice vážně.

Něžné a bolavé

"Našel jsem mapu a na mapě bod. Zmuchlaný papírek přišel mi vhod. Po listech běhám, dávno poznávám, jak malý princ s myšlenkou si pohrávám. Halí belí, v zelí koně tápou, na konci veršů jim nezazněl rým. Klín je místo, ohrada kde pláčou. Podkovy z křivd a pocitů vin. Namaluj bednu dnem vzhůru a v ní, myšlenku jednu co touží a sní. Jak držet jemně v prstech to co umírá," pěje Jakub Prachař v jemným hlasem zazpívané skladbě, která textem i melodií připomíná dětskou ukolébavku.

Herec k písni nechal rovnou vytvořit kreslený videoklip a od svých fanoušků zatím sklízí samé pozitivní ohlasy.

"Jsi zamilovaný, a to jsou ty nejkrásnější kroky na cestě do nového roku," pějí sledující chválu. Citlivější posluchači pak z písničky cítí i určitou vnitřní bolest. "Něžné a bolavé. I když jste navenek komik, v srdci máte velikou bolest, ze které se bohužel hned tak nevyzpíváte," hodnotí komentující. Ostatně dílo můžete posoudit sami v odkazu níže.

Jakub Prachař své sledující příjemně překvapil