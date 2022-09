Prachař a jeho ženy: Padesátnice Mórová, topmodelka Dvořáková i mladičká Sandeva

Zdroj: Profimedia

I kdyby se Jakub Prachař snažil sebevíc, svou bývalou manželku Agátu Hanychovou v počtu partnerů jen tak netrumfne. Jistě také není nadšený, že si s ní pořídil dceru Miu, protože ta už musí mít díky neustálému střídání tatínků v hlavě totální zmatek. On sám má po rozvodu teprve druhý vztah, ale i to není bláznivé Agátě po chuti a vůbec se svým názorem netají.

To, že střídá Agáta Hanychová chlapy jako na běžícím pásu, se veřejně ví. Co tři měsíce se v jejím životě objeví někdo nový, koho svým dětem představí jako potenciálního tatínka. O tom, že to není vhodné, není třeba vůbec spekulovat, ale jde o modelčin život a jak je o ní známo, vždy si dělala a bude dělat, co chce.

Jedno je ale jisté, její exmanžel Jakub Prachař si z toho sice občas dělá legraci, ale určitě mu není lhostejné, že to neblaze působí na psychiku jejich společné dcery, která z toho musí mít v hlavě totální zmatek. A co si myslí o své mamince desetiletý Kryšpín, to radši snad ani nechceme vědět.

Ani Prachař nebyl v manželství s Hanychovou svatý

I když se proslýchalo, že ani Jakub nebyl v manželství s Agátou svatý, jistě nebyly nevěry tak intenzivní jako v případě Hanychové. Tu to byl hokejista Tlustý, tu fotograf Dereck Hard a vrabci si cvrdlikali i o herci Jakubovi Štáfkovi, se kterým natáčela českou verzi Pevnosti Boyard.

První oficiální partnerka Jakuba Prachaře byla herečka Martha Issová, se kterou randil tři roky. Bohužel ji však údajně podváděl s Mirnou Silajdžič, do které se bláznivě zamiloval a sympatickou černovládku opustil. S milenkou nakonec nějaký čas zůstal, ale nevydrželo jim to a rozešli se. Prý za to mohla právě Agáta.

S Prachařem byla spojována také padesátiletá kolegyně z poroty Česko Slovensko má talent Diana Mórová. Měli se spolu prý vyspat při natáčení show a odhalit je údajně měl fanoušek, který sdílel stejný hotel jako dvojice a ráno viděl blondýnku odcházet z Prachařova pokoje. Tento dobrák dokonce celou situaci napsal tenkrát ještě Kubově manželce Agátě, která vše veřejně řešila na sociálních sítích. Naštěstí už byl tenkrát rozvod na spadnutí, tudíž to bylo herci vcelku jedno.

Byl spojován s Mórovou i kolegyní Leichtovou

Další ženou, která byla s Prachařem spojována, byla herečka Kristýna Leichtová, se kterou si zahrál pár už před lety v oblíbeném seriálu Ohnivé kuře. Zda se vztah pak přehoupl i do běžného života, však dodnes není jisté. Herci ho totiž nikdy veřejně nepotvrdili. To samé se dělo i s herečkou Hanou Vagnerovou, s níž trávil Jakub hodně času. Zde se ale nakonec ukázalo, že jsou jen dobrými přáteli.

Jeho první oficiální ženou po Agátě byla topmodelka Denisa Dvořáková, po jejímž boku Prachař opět zářil. Pár si rozuměl, měl stejný smysl pro humor a Denisa si zamilovala i jeho dceru Miu. Bohužel však vše zničil nedostatek času a modelčino pracovní vytížení. Byla neustále někde ve světě a Jakub to zkrátka a dobře neustál. Nakonec se tedy dohodli na rozchodu. Zůstali však přáteli a rozhodně na sebe nikde neplivali špínu.

Pak byl Jakub dlouhou dobu sám a pokud měl nějaké románky, tak se jimi nikde nechlubil a nechával si je pro sebe. Tedy až do doby, než potkal mladičkou herečku Sandru Sandevu, se kterou tvoří pár nyní. Vše se provalilo na večírku televize Prima, kde se od sebe nehnuli a fotografové Blesku milence dokonce načapali při vášnivé líbačce.