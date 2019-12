Štáfek o mlácení holek v kleci: Byla by to sranda!

Jan Kraus chtěl zpočátku své talkshow vysvětlit, co to vlastně MMA je, a tak se do toho Jakub Štáfek pustil. „Jedná se o smíšený bojový sport. Bojují kluci i holky. Na to se ale nekouká tak dobře,“ řekl mu Štáfek. Kraus pravidla tvrdého sportu ještě upřesňuje. „Holky bojují zvlášť. Aby to tady nevypadalo, že přijdou chlapi…“. „…a mlátěj holky. To by byla sranda,“ řekl pobaveně seriálový herec, který poznámku jistě nemyslel nějak špatně.

Z nečekaného úspěchu je nadšený a nemůže pořád uvěřit, co se to vlastně stalo. „V rámci bojových sportů se poprvé dokázala vyprodat O2 aréna. Bylo to 69 vteřin. V tu chvíli to člověku tolik nedochází. Týden jsem byl zavřený doma. Pořád jsem na to musel koukat,“ přiznal Štáfek v show.