Jakub Štáfek být profesionálním fotbalistou nechtěl: Peníze by ho semlely, tvrdí

Zdroj: Bioscop/tiskový materiál

Je mladý, talentovaný, oblíbený a před rokem se stal otcem. Nyní září Jakub Štáfek v kinech se svou bizarní komedií o zhýralé fotbalové hvězdě, kterou si sám zahrál. Toto prostředí mu totiž není cizí, sám aspiroval na dráhu profesionálního fotbalisty. Nakonec se však rozhodl pro herectví a jak sám říká, nelituje toho.

Dlouhá léta jsme mohli Jakuba Štáfka vídat jako Matěje Jordána v seriálu Ulice. Zde se naučil hrát a zjistil, že ho toto povolání naplňuje a chtěl by dokázat víc. To se mu povedlo. Kromě několika rolí v seriálech si zahrál i v úspěšných filmech. Za všechny můžeme zmínit jeho poslední velký počin z roku 2021 po boku komika Štěpána Kozuba ve filmu Shoky & Morthy: Poslední velká akce.

No a letos dobývá kina s ještě šílenější komedií Vyšehrad: Fylm. Zde hraje mladou zhýralou fotbalovou hvězdičku Juliuse "Laviho" Lavického, který si užívá život plnými doušky. Ženy, alkohol, párty, peníze a průšvihy, to je jeho životní styl. Jen na ten profi fotbal nezůstává příliš času. To Lavimu na rozdíl od jeho trenéra, kterého si ve snímku střihnul Jakub Prachař, nevadí.

Komedie je opravdu bláznivá, hloubku v ní člověk hledat nemůže, ale pokud se orientuje ve fotbalovém prostředí, určitě se pobaví. Herecké výkony Štáfka a Prachaře jsou skvělé, jelikož jsou dlouholetí kamarádi, na place jim to funguje perfektně. Dále diváci ocení i účinkování opravdových fotbalových hvězd, které si samy ze sebe uměly udělat legraci.

Jakub Štáfek a Šárka VaculíkováZdroj: Bioscop/tiskový materiál

Štáfek hrál fotbal od dětství

Sám Štáfek má fotbal rád a odmalička ho hraje. Uvažoval o kariéře profesionálního hráče, ale nakonec mu právě Ulice nedovolovala věnovat se mu naplno. Ale byla to i lenost, která ho nedostala dál.

"Mě fotbal jako takový bavil. Snad jsem měl i určitý talent, ale chybělo tam něco navíc. Možná to souviselo s absencí jakési píle. Možná i s absencí určitého zázemí," prozradil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Nikdy toho ale nelitoval, protože, jak sám říká, ho současný život dost baví a rád si fotbal zahraje rekreačně. Na první ligu by prý stejně neměl a skončil by až v té druhé nebo dokonce třetí. Kdyby to však někam opravdu dotáhl, přiznává, že by ho úspěch v brzkém věku semlel.

"Obávám se, že by mě fotbalové prostředí dost semlelo. Dostat v devatenácti super smlouvu, neunesl bych to. Zřejmě by to kopírovalo moji cestu u filmu: mladý kluk začne vydělávat větší prachy, doma ho k nějaké finanční gramotnosti moc nevedli, takže to úplně neustál. Zaplaťpánbůh jsem se ale v důsledku jakéhosi osobnostního vývoje a snad i sebereflexe časem dal dohromady, takže to ve finále nedopadlo tragicky," svěřil se herec.

Nakonec se Jakub vzchopil a aby fotbalu zůstal alespoň trochu blízko, vymyslel spolu s režisérem Martinem Koppem a spoluautory Tomášem Vávrou a Matějem Podzimkem bizarní příběh o tupci jménem Julius. Záměrem bylo spojit vznešené jméno s pitomcem, aby celek působil kontrastně.

Jakub Štáfek a Jakub PrachařZdroj: Teki Shine/FTV Prima

Původně se měl seriál jmenovat Klokan

Seriál se měl původně jmenovat Klokan a scénář byl přizpůsoben Bohemce. Do role majitele klubu oslovili Ivana Trojana, který nakonec na roli nekývl a díky tomu z projektu vycouvala i Bohemka.

"Z produkčních důvodů jsme chtěli točit v Praze, v úvaze bylo víc klubů, třeba i Dukla, až Dan Strejc přišel s nápadem – co zkusit Vyšehrad," vysvětlil proces vzniku filmu Štáfek.

Do role Laviho měl být původně obsazen jiný herec, Štáfkovi se do toho totiž nechtělo, ale nakonec ho Martin Kopp přesvědčil. Seriál měl nakonec v internetové podobě velký úspěch, i když na něm tvůrci prodělali.

"Mojí vlastní vinou a naivním přístupem se seriál vyráběl za víc peněz, než za kolik jsme ho prodávali internetové televizi na klíč. Za druhé – vůbec jsem si nepohlídal práva, ochrannou známku na značku Laviho, JL 10 a všechno s tím vymyšlené. Osobně jsem se cítil podvedeně, až zahořkle, ale měl jsem máslo na hlavě. Zpětným pohledem byla to nejlepší byznysová lekce, jakou jsem mohl dostat. Ve finále jsem za tu ekonomickou ťafku rád i z osobních důvodů," ukončil vyprávění Jakub, který se díky tomu naučil finance více hlídat a věří, že do budoucna se mu už nic takového nestane.