Štáfek si rodičovství užívá: Díky dceři jsem se zklidnil, učím se trpělivosti

Zdroj: Profimedia

Jakub Štáfek už dlouho není problémový vymetač večírků. Propadl bojovým sportům, začal abstinovat a příkladně se stará o svou prvorozenou dcerku Olívii a partnerku Dominiku. Nyní se plánuje oženit, zrekonstruovat dům a natáčet další projekty.

Dcera mu změnila život

Kdo by to do oblíbeného herce, kterého znají diváci především ze seriálu Ulice, řekl, že je spokojeným a pyšným tatínkem. "Co vám mám říkat. Samozřejmě si to užívám, je to paráda," řekl o více než roční dceři Olívii pro Život v Česku. „Dceři už je rok a je to boží. Teď, když už jsme jako rodiče ve fázi, kdy od ní máme nějakou zpětnou vazbu, je to opravdu zábavné. Baví mě to čím dál víc. Lidi se mě ptají, jestli je to nějaký „gamechanger“, který vám naruší původní život. Hlavní rozdíl vidím v tom, že v mém životě je najednou víc strachu a víc lásky. Vlastně vůbec nevím, kde se ta láska bere. Dítě je totiž zpočátku v podstatě vetřelec, který vám narušuje váš program, váš spánek a všechno. I když dceru samozřejmě miluju od narození, je pravda, že vztah k ní si buduju postupně. Čím víc ji poznávám, tím víc ji mám rád. Taky jsem se díky ní zklidnil a učím se trpělivosti," prozradil o rodičovství.

Nové projekty

Jakub Štáfek už dlouho nemá nálepku Matěje Jordána z nekonečného seriálu Ulice. Pravá popularita se dostavila až s Vyšehradem, herec v nejnavštěvovanějším letošním snímku nejen hrál, dokonce byl i scénaristou a režisérem. Sám přiznává, že byly doby, kdy byl opravdu Lavickému podobný, nyní už, jak říká, je to naštěstí minulost. V létě se plánuje věnovat především rodině, dokonce kvůli plánované svatbě zrušil květnový zápas v boxu s MMA zápasníkem Gáborem Borárosem. Nyní ovšem termín svatby není známý, možná si jen herec hlídá své soukromí.