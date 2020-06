Z puberťáka zuřivým bojovníkem: Jak šel čas s Jakubem Štáfkem

Jakuba Štáfka zná většina lidí ze seriálu Ulice, kde hrál od svých čtrnácti let. Postupně ale změnil priority a začal se věnovat více bojovému sportu. Sám moc dobře ví, že dříve se ctnostně nechoval, ale box z něj prý udělal lepšího člověka.

Jakub Štáfek se pohybuje v televizním prostředí už od dětského věku. Proslavil se v seriálu Ulice, ze kterého odešel po dlouhých třinácti letech. V minulosti už v seriálu přestal hrát, ale pak se zase vrátil, než opravdu odešel a udělal za letitou etapou tlustou čáru. Přesto mu dodnes někteří říkají Matěj Jordán, co je jméno postavy.

Je bez debat, že v Ulici herecký talent moc najevo dát nejde, jelikož děj k tomu nedává příliš příležitostí. I divadelní herci považováni veřejností za špičku v oboru tam vypadají jako prachobyčejní amatéři. Dialogy jsou totiž velmi primitivní.

O to víc Štáfek překvapil, když bravurně ztvárnil namachrovaného a drzého fotbalistu Laviho v internetovém seriálu Vyšehrad. Děj byl inspirován opravdovými skandály slavných sportovců, které Štáfek v díle za dílem věrně kopíruje.

Myslím, že jsme měli chcípnout, říká Štáfek

„Hraju od svých pěti let. Nějakou dobu jsem měl dokonce v plánu rozjet fotbalovou kariéru, ale ve čtrnácti přišla Ulice a všechno se zlomilo. Dohromady se to skloubit nedalo, takže fotbal šel stranou. Profík bych ale stejně asi nebyl,“ řekl deníku Aha Štáfek.

V seriálu Specialisté si zahrál detektiva Lukáše Panenku. „Já jsem chtěl umřít, ale bohužel se to nelíbilo vedení. Chtěl jsem nasednout do auta se Zuzanou (Zuzana Kajnarová) a vybouchnout, ale to neprošlo. Já si prostě myslím, že jsme měli chcípnout. Zemřít krutou a bolestivou smrtí. Na to jsme se oba těšili, ale dopadlo to jinak,“ řekl Štáfek pro Nova plus o konci své role.

I když herectví miluje, upřednostnil sport. Právě ten je totiž hercovou druhou vášní. I proto herectví omezuje. S rozbitým ciferníkem před kameru zkrátka nemůže. Nejbližší je mu MMA, které jakožto bojovník pravidelně trénuje.

Pletky s Prachařovou?

Nebál se dokonce vlézt do klece s Peterem Benko. V natřískané O2 areně ho knockoutoval po 69 sekundách. „Že mě uspal si nepamatuju. A co si nepamatuju, to se nestalo,“ vtipkoval Benko po zápase. Internetem pak kolovaly vtipy o tom, že vítězství Štáfka bylo dané. Je to přeci kluk z ulice!

„Od malička jsem byl vedený ke sportu. U nás převládal fotbal, ale hrál jsem i tenis, hokej, florbal, dělal jsem atletiku. Bojové sporty mě vždycky fascinovaly, nikdy jsem však neměl koule je dělat. V posledních dvou letech jsem přece jen začal být víc ctižádostivý,“ přiznal Štáfek iSportu.

„Dostal jsem se do stádia, kdy bylo potřeba něco změnit, abych netrávil každý večer s kamarády v hospodě. Box mě naučil disciplíně a stanovil jsem si cíl, který jsem následoval,“ vysvětlil.

Je jasné, že jeho muskulatura přitahuje spoustu žen. Mezi jeho expřítelkyně patří třeba Monika Timková, která se s ním měla rozejít kvůli jeho údajným pletkám s Agátou Prachařovou. Nyní tvoří pár s Dominikou Doležalovou.