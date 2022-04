Jakub Štáfek ho přirovnal k Holému: Snímek Vyšehrad odhalil dětskou hvězdu

Zdroj: Profimedia

Nekorektní film Vyšehrad čekal na své uvedení do kin více než rok kvůli covidovým omezením. Hlavní hrdina herec Jakub Štáfek vsadil na to, že diváci budou na snímek natěšení a udělal dobře, už po prvním víkendu boří hranice sledovanosti.

Erotika na place

V téměř dvouhodinové komedii o životě natvrdlého fotbalisty Juliuse Lavického se objevilo hned několik erotických scén. Herečka Šárka Vaculíková jako Laviho novomanželka předváděla své křivky v upnutých šatech a minisukních, Šárka při vzpomínání na natáčení zmínila, že po přečtení scénáře si oddychla, že má u některých scén na sobě alespoň něco, i když to byl třeba latexový obleček. Erotické scény nebyly ovšem nic oproti novomanželskému polibku, ten trval snad celou věčnost. „Asi díky tomu, že jsme s Kubou přátelé už delší dobu, bylo možné, abychom hranice překračovali. Kuba se mě vždycky dopředu ptal, kam až může zajít. A když jsme scénu natočili, hned se mi pak omlouval a ptal se, jestli všechno bylo v pohodě. Nakonec to bylo mezi námi citlivé. Ale je pravda, že jsem stydlivá, takže to nebylo příjemné ani mně, ani jemu,“ přiblížila filmová manželka divokého fotbalisty zákulisí natáčení.

Otec a syn

Při natáčení se potkali na place i Jakub Prachař a jeho otec David Prachař. Otec Jakuba hrál i ve filmu jeho otce, zároveň byl otcem nevěsty Juliuse Lavického. David prozradil, že společné natáčení jim s Jakubem výrazně zlepšilo vztah. „Po jedné společné scéně, kde si šíleně lezeme na nervy, jsem se ptal Kuby, jak se mu se mnou točí. Říkal, že takhle vřelej a hřejivej vztah jsme ještě nikdy neměli, takže jsem za tuhle roli moc šťastný,“ prohlásil.

Nová hvězda

Jakub Štáfek prozradil v rozhovoru pro Novaplus, že si myslí, že pomocí filmu Vyšehrad se zrodila nová dětská hvězda. Jakub Jenčík v roli syna Lavického přímo zářil. Diváci Voyo ho mohou znát z nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde hraje Mikyho, syna manželů Mázlových v podání Michaely Badinkové a Petra Rychlého. Sám Jakub Jenčík prozradil, že se chvílemi ve filmu styděl, oporou mu hlavně byli jeho filmový rodiče Veronika Khek Kubařová a Jakub Štáfek.