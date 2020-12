Geniální dětský houslista slaví úspěchy v USA, tady mu nadávali do cvičené opice

Jakub Třasák se proslavil už jako malý kluk. Ještě ani nebyl školák, když ho s houslemi v ruce snímaly kamery. Sám přiznává, že ho jiní muzikanti nazývali cvičenou opicí. Dnes mu však jeho úspěchy mohou závidět.

Jakub Třasák je na kamery zvyklý. Vystupoval odmala. Jeho genialitu oceňují jak posluchači, tak i ostatní muzikanti. Po zdejších úspěších odjel do USA, kde svoji kariéru naplno rozvinul.

„Hodně muzikantů mi říkalo, že jsem takzvaná cvičená opička,“ přiznal Třasák v pořadu Nehasit! Hořím! v České televizi. To se však týkalo vystoupení, kde hrál jako malý kluk mezi dospělými. Až odchodem za velkou louži všem vytřel zrak.

„Cesta do Ameriky mi otevřela jiný pohled na muziku. Otevřely se mi dveře do jazzu, bluesu, irské hudby i texaského stylu,“ vzpomíná. Pravdou je, že o něm nyní tolik slyšet není, ale to neznamená, že se hudbě nevěnuje.

Třasák je velký dříč

„Větší mediální kampaň jsem měl před třemi lety, která byla spojená s vydáním mého alba Zas jednou. Byla to pro mne velká zkušenost a i když jsem s ním asi neprorazil na takové úrovni, jak by si každý přál, i s odstupem času toho nelituji,“ tvrdil kdysi Třasák v rozhovoru pro countryworld.cz.

„Usoudil jsem ale, že je potřeba se zdokonalit jak ve hře na housle, tak ve zpěvu. A tomuto cíli jsem věnoval prakticky veškerý čas od doby co jsem, jak se říká, nebyl vidět,“ vysvětlil. To je mimochodem pro Třasáka typické. Nikdy nepolevuje.

V hudbě ho vždy podporoval jeho otec. Už v osmi letech s ním Třasák jel do USA, a to přímo ke svému idolu Marku O’Connorovi – nejlepšímu houslistovi moderní školy v USA. Housle ho pohltily a on pak do svých patnácti let vydal tři alba.

„Markuse stále velmi obdivuji a sleduji jeho hudební vývoj. A když už na něj přišla řeč, tak musím prozradit, že zrovna připravuji pro Dobroty Petra Novotného Orange Blossom Special a určitě tam použiju nějaké fintičky, které mě naučil,“ tvrdil.

Hudba i nadále zůstává jeho největší láskou

V útlém věku se stihl stát šampiónem v texaském stylu. Sjezdil celou Evropu a poznal spoustu významných lidí. Mistři v jeho oboru ho uznávají jako profesionálního sólového hráče.

„Před lety můj syn ukončil kariéru dětské hvězdy ve hře na housle a začal se plně věnovat studiu. Ukončil konzervatoř J. Ježka,“ prozradil na něho jeho hrdý tatínek Václav Třasák pro Aha. Jakub se pyšní také titulem ze slavné Berklee College of Music. Hudba i nadále zůstává jeho největší láskou.