Jakub Vágner v rozhovoru promluvil o dalším dítěti, dříve potomka po 40 nechtěl

Rybář Jakub Vágner se už několik měsíců raduje ze své prvorozené dcery a roli otce si užívá se vším všudy. Z holčičky, které s manželkou Claudií dali jméno Kaya, je naprosto nadšený a všechny rodičovské povinnosti dokonale zvládá. A to i navzdory tomu, že si dle svých slov ještě před pár lety nedokázal představit, že bude mít po dovršení čtyřicítky malé dítě.

Jakub Vágner je mezinárodně uznávaným rybářem a lov ryb patří mezi jeho nejoblíbenější koníčky. Před časem se ale jeho repertoár oblíbených aktivit ještě rozrostl o péči o jeho dceru Kayu. A šťastný tatínek si nemůže své rodinné společenství vynachválit.

„Je to fakt a opravdu paráda. Prostě jsem si ulovil to nejcennější v životě. Rodina je opravdu to nej. Je pravda, že jsem si na tyhle okamžiky nějaký čas počkal, ale o to větší radost a pocity štěstí teď zažívám. Je nádhera, když malá se na mě hned ráno usmívá a se stejným úsměvem mi dává dobrou noc. Ještě třeba před rokem nebo dvěma jsem si nedovedl úplně představit, že po čtyřicítce budu mít potomka, ovšem je tu a denně mi přináší nádherné city a pocity,“ prozradil v rozhovoru pro kafe.cz viditelně spokojený otec.

Péče o miminko nepřináší jen radovánky, ale i povinnosti. Jak máte rozděleny domácí úlohy u vás doma?

„Je to klasika, o péči se s manželkou dělíme. Já osobně zvládám třeba rád a s chutí koupání naší malé, i krmení si oba užíváme a nedělá mi problém ani přebalování. Jsem sice ještě, tak říkajíc, taťka v záběhu, ale rád se i něco přiučím, aby té naší malé zůstaly ty zářící oči napořád,“ svěřil se ještě Vágner.

Znamená to, Jakube, že rybařinu jste pověsil na hřebíček a jste rodič na plný úvazek?

„Ale kdepak. Jsme v podstatě rybářské trio, i když dcera je a bude ještě chvíli pozorovatelkou. A nejen to, prostě příroda je náš živel a užíváme si ji. Za pár dnů tu bude doba dovolených a máme v plánu, že vyrazíme ven. Ne, o zahraničí úplně neuvažujeme, máme rádi Českou republiku, takže chceme objevovat místa, která ještě neznáme nebo zavítat i tam, kde se nám líbilo. A pro malou to bude taková poznávačka naší krásné země. No, a samozřejmě si i zarybaříme, ovšem nebude to hlavní náplní. Jedeme si užít pohodu, trochu oddychnout a poznávat,“ uvedl s úsměvem.

Někteří zlí jazykové tvrdí, že jedináčci bývají občas rozmazlení a s přibývajícím věkem to s nimi nemusí být úplně jednoduché. Neuvažujete s Claudií, že byste pořídili Kaye brášku nebo sestřičku?

„Ať si zlí jazykové tvrdí, co chtějí. Všechno je o výchově a mít jedináčka nebo třeba paterčata není rozhodně o počtu. My máme svůj jediný malý poklad, a jestli k němu přibude další, to se uvidí. Zatím nic podobného neřešíme, ovšem ani si neodříkáme, takže, jak jsem řekl, budoucnost ukáže,“ dodal Jakub Vágner.