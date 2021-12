Tajil svatbu i miminko: Jakub Vágner bude otcem, dítko dostane krásné jméno

Zdroj: Profimedia, TONDA TRAN / CNC / Profimedia

Vášnivý rybář Jakub Vágner prožívá nejšťastnější chvíle svého života. Před pár dny se k překvapení mnohých oženil se svou krásnou přítelkyní Claudií Dargaovou a k tomu všemu vyšlo na povrch, že se brzy stane tatínkem. Následně jeho otec prozradil, kdy miminko přijde na svět a nemlžil ani ohledně jeho pohlaví.

Sice se vědělo, že jeho srdce patří německé rybářce Claudii Dargaové, málokdo ale tušil, nakolik vážný jejich vztah je. O to větším překvapením pak pro všechny ostatní bylo, když si Jakub Vágner svou lásku vzal. Jak se ale zdá, sňatek rozhodně nepřišel jen tak. Novomanželé možná svatbu chtěli stihnout ještě předtím, než se jim narodí miminko! Jeho příchod se totiž nezadržitelně blíží.

Holčička, nebo chlapeček?

Přestože se Jakub ani jeho manželka Claudia ke svému očekávanému miminku nijak nevyjádřili, otec rybáře, Karel Vágner, byl velmi otevřený. „Když už je to venku, tak ano, Jakub a Claudia se už těší na miminko. Řekli nám to na svatbě jako překvapení. Vypadá to, že to bude holčička a že se bude jmenovat Kája,” nechal se pro eXtra.cz slyšet pyšný dědeček, pro kterého bude dítko již osmých vnoučetem.

„Narodit by se jim měla v březnu. Jestli do té doby bude Jakub chtít ještě jet na ryby, to nevím, ale pokud ano, budu mu to vymlouvat,” dodal ještě se smíchem otec novopečeného ženicha.

Osudová žena?

Rybář Jakub Vágner v minulosti zkoušel štěstí v lásce hned několikrát, a to mimo jiné i s modelkou Eliškou Bučkovou. Jenže jeho láska k rybám způsobovala, že často cestoval, což ženám, které se již chtěly usadit, tak úplně nevyhovovalo. Nakonec ale našel právě Claudii, která jeho lásku k rybaření sdílí, a tak v jejich vztahu nemuseli hledat tolik kompromisů.

„Když mu nějaké ty předchozí holky řekly: ‚Buď já, nebo ryby!’, bylo jasné, jak se rozhodne. Naštěstí jeho žena je nyní také rybářka. Oba mají v hlavně místo mozku kapry,” řekl se smíchem otec Jakuba. Podle všeho to vypadá, že Jakub a Claudia našli svůj ideální protějšek.