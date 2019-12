Vágner dokázal, že je Mirek Dušín! Kvůli vozíčkářům zkritizoval StarDance

Jakub Vágner byl během StarDance považován za takového tančícího Mirka Dušína. Vypadá, že na mouchy nepoužívá plácačku, ale pouští je oknem. Vsadíme se, že na cestu jim ještě popřeje vše dobré. Oči má tak pronikavé, že skrze ně můžete vidět do další místnosti. Pro druhé by se rozkrájel a jistě je čestný tak, jako nikdo jiný na světě. O to víc všechny překvapila děkovná řeč po vypadnutí ze StarDance.