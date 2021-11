Jakub Vágner a jeho těhotná manželka na vlastní svatbě: Je příliš pozdě říci ne

Zdroj: TONDA TRAN / CNC / Profimedia

Jakub Vágner do toho praštil. Známý rybář si dlouho držel titul svobodného mládence, krásná Němka Claudia Darga ho ale očarovala natolik, že se rozhodl říct jí u oltáře své ano. Kdo je ale vyvolená Vágnera a kdy u ní propukla vášeň k rybaření?

Jakub Vágner po rozchodu s Miss Eliškou Bučkovou zůstal několik let bez partnerky a věnoval se převážně práci. Právě během svých cest za lovem ryb chytil na háček pořádnou "štiku" v podobě krásné Němky Claudie Darga.

Vágner vztah dlouho tajil, poprvé fanouškům došla spojitost s rybářkou Claudií, až když oba sdíleli na Instagramu fotku jejich společného pejska, který slavil jeden rok.

Claudie je stejně jako Jakub velice úspěšná a v Německu je celebritou mezi rybářkami, jak se ale k nezvyklé zálibě dostala?

Žádná kaprařka by nezůstala sama v noci někde uprostřed tmavého lesa

Claudie Darga se narodila v Hamburku a je členkou německého Imperial Baits Ladies teamu. Její tvář zdobí nejednu titulní stranu kaprařských magazínů a právě její láska k rybaření ji nakonec dovedla do náruče Jakuba Vágnera. K rybám ji ale původně přivedla dávná láska.

"K rybaření jsem se dostala poprvé, když jsem před lety poznala svého tehdejšího přítele, který vyrážel v pravidelných intervalech na noc k vodě. Po nějaké době mi to nedalo, začala jsem být zvědavá a musela jsem jet s ním. Chtěla jsem zjistit, co tam vlastně každý víkend dělá. Nakonec jsme se spolu dohodli, že jeden letní víkend při krásném počasí, zůstanu u vody s ním. Nebudu to dále rozvádět, byl to skvělý víkend a nachytali jsme spoustu krásných ryb. Po tomto víkendu jsem s ním začala k vodě jezdit častěji. První dva roky jsem byla spíše jen divák, později jsem se začala více zajímat o ryby, vybavení a taktiku, jak je ulovit. Od roku 2013 jsem už aktivní kaprařkou, členkou IB Ladies teamu a moc ráda trávím veškerý volný čas u vody," vysvětlila kdysi Darga webu carpfishing.cz.

U žen je přitom lovení ryb velice neoblíbené. "Hlavní důvod je podle mě zcela jasný. Ani já, ani žádná jiná kaprařka, kterou znám, by nezůstala sama v noci někde uprostřed tmavého lesa a čekala na vytoužený záběr od kapra. Například u vláčení a lovu dravců je to něco jiného, na tyhle ryby se vyráží k vodě většinou brzy ráno a do večera je člověk zase doma. Já bych tedy u vody sama v noci určitě nezůstala. Myslím, že je to o hlavně o povaze nás žen, všeobecně nemáme rády samotu a tmu. Neznám prostě ženu, rybářku, která by k vodě jezdila sama. Jelikož se ale většina našich výprav za kapry odehrává přes noc, jezdím k vodě většinou ve společnosti mého přítele, nebo společně s našimi přáteli," přiznala Claudia.

Jakub Vágner do toho praštil

Myslel jsem, že jsou Němky ošklivé

"O Němkách jsem si vždycky myslel, že jsou ošklivé, ale není to pravda," smál se před časem tajemně Jakub Vágner na dotazy Showtimu na Primě ohledně partnerky. Její jméno ale bylo záhy odhaleno.

I po odtajnění identity krásné Claudie si rybářská dvojice nadále střeží své soukromí a proto i jejich svatba proběhla v utajení.

Obřad se konal na lodi a své ano si Jakub Vágner a Claudie Darga řekli stylově, a to přímo během plavby po Vltavě. Svatebčané se nalodili nedaleko Slovanského ostrova a odpluli ke Karlovu mostu.

Jejich svatební fotograf Petr Gebauer navíc zveřejnil oznámení, které bylo vyryto na prkénku. „Je příliš pozdě říci NE,“ zněl vtipný popisek. Je tedy zřejmé, že Claudie má smysl pro humor.

Nyní již manželka Vágnera je podle Blesku těhotná, což je pro Jakuba jistě ta nejkrásnější zpráva.