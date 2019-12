Nový pár ve Stardance? Jakub Vágner má ke své tanečnici podezřele blízko!

Soutěž Stardance sbližuje! Za devět ročníků se dalo dohromady hned několik párů, z některých vztahů dokonce vznikla spokojená manželství! Desátá sezóna slibuje nové tváře a už teď to vypadá, že mezi některými soutěžícími to pěkně jiskří! Jakub Vágner je po rozchodu s Miss Eliškou Bůčkovou už dlouho sám a poslední události tak trochu nasvědčují tomu, že bude tanečnice Michaela jeho novou partnerkou!

Dlouhé týdny společných tréningů umí udělat své! Mohla by o tom vyprávět například Jitka Čvančarová, která díky tanci našla životní lásku! S Petrem Čadkem, kterého si vzala za muže má dvě krásné děti!

Další, kdo propadl jiskření na parketu a skončilo to miminkem je herečka Marie Doležalová. Nejen, že soutěž vyhrála, jako bonus potkala životního parťáka. Dnes je pyšnou matkou malé Alfrédky.

I Anna Polívková zahořela ke svému tanečníkovi Michalu Kurtišovi! Vztah funguje i šest let po skončení Stardance, děti ale zatím nemají. Komu naopak nevyšel je kuchař Emanuel Ridi, který se nedávno po dvou letech rozešel s Lucií Hunčárovou. Desátá jubilejní řada už teď má ale nejspíš na starosti další rozvíjející se vztah! Že by slavný rybář Jakub Vágner konečně našel tu pravou?

S Eliškou to Jakubovi nevyšlo

Jakub od rozchodu s Bůčkovou nenarazil na žádnou slečnu, kterou by prohlásil za svoji partnerku. S Michaelou Novákovou ale od začátku mají naprosto dokonalou chemii.

Hodiny společných tanečních tréningů už zřejmě udělaly své! Míša, která se neustále usmívá od ucha k uchu, na Jakuba evidentně zapůsobila! Dvojice působí sehraně a je vidět, že si společné chvilky víc, než užívají!

Vágner, který tvrdí, že je outsider soutěže má tak skvělou motivaci na sobě pracovat. O to více, když každý tréning znamená příjemné chvilky s krásnou tanečnicí!

V soutěži našla lásku i herečka Jitka Čvančarová

Vágner se rád poslední týdny chlubí videy ze společných chvil s Míšou. Snad pouze slepému by mohlo uniknout, jak se tihle dva k sobě mají! Časté dotyky a pohledy napovídají, že přeskočila jiskra!

Jakub se culí jako sluníčko i přes to, že jsou tréningy pro něj často bolestivé! Navíc, dvojice se schází i před nacvičováním a mlsají spolu například v cukrárně, či chodí na kafíčko.

Zatím se však ani jeden k začínajícímu vztahu nevyjádřil, takže si počkáme, jak se situace bude vyvíjet!

Jakubovi to s Míšou moc sluší

V minulosti neměl Jakub na vztahy štěstí, ačkoliv je většinou ukončil v přátelském duchu. Za tři roky mu ale bude čtyřicet a měl by se co nejdříve usadit, sám tvrdí, že by rád měl děti!

"Ano, děti mám velmi rád a doufám, že i já se jednou dočkám," zatím je však Jakub pouze několikanásobný strýček.

Jak to nakonec s Míšou dopadne a zda se jejich vztah posune dál uvidíme již za pár týdnů, začínají totiž první živé přenosy Stardance! Už se těšíte?

Potká Jakub tu pravou?

Díky Stardance má rodinu i Marie Doležalová.

Anna Polívková díky tanečníkovi Michalovi Kurtišovi rozkvetla.

Emanuel Ridi s Lucií Hunčárovou. Vztah vydržel dva roky.